TSG leistet viel Gegenwehr

In der bisher torreichsten Partie der Saison hat der SV Mietingen in der Fußball-Bezirksliga Riß mit einer starken zweiten Hälfte seine Ansprüche untermauert. Die Gäste der TSG Achstetten spielten nach dem 3:5-Rückstand offensiv und auf Alles oder Nichts und wurden dafür vom SVM mit zwei weiteren Gegentreffern bestraft.

Die zunächst tief stehenden Gäste bekamen die druckvoll startenden Gastgeber nach zehn Minuten in den Griff und kamen nach einem Eckball durch den freistehenden Lukas Schick (18.) per Kopf zum 0:1. Die Heimelf tat sich danach schwer, kam aber durch einen schön gezirkelten, direkten Freistoß von Dominik Burry (33.) zum 1:1. Die schnell umschaltenden Gäste kamen postwendend ebenfalls per Freistoß durch Marc Müller (36.) zum 1:2 und hatten danach Pech, als Daniel Krug nur Aluminium traf. Nach einem erzwungenen Ballgewinn fackelte Robin Ertle (44.) nicht lange und schoss aus 20 Metern zum 2:2 ein.

Die bis dahin turbulente Partie ging auch nach der Pause ungebremst weiter. Maex Mast (48.) konnte nach einem Missverständnis in der TSG-Abwehr das Leder bequem zum 3:2 einschieben, die Gäste glichen mit ihrer ersten Offensivaktion durch einen Schuss aus der Drehung durch Tobias Osswald (56.) schnell zum 3:3 aus. Die postwendende Führung für den SVM besorgte der starke Robin Ertle (58.), der einen perfekten Pass von Christian Glaser zum 4:3 verwerten konnte. Roland Mayer (71.) konnte eine Flanke von Mast aus sechs Metern zum 5:3 einschieben. Die starken Gäste kämpften sich aber wieder in die Partie zurück, Tobias Osswald und Lars Thiel hatten Pech mit zwei Aluminiumtreffern, mitten in diese Drangperiode fuhr die Heimelf einen Konter, der nach uneigennützigem Querpass von Ertle das 6:3 durch Christian Glaser (84.) brachte. Genau umgekehrt war die Vorgeschichte zum 7:3, da legte Glaser vor für Robin Ertle (89.).