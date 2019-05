Tragische und heitere Öchsle-Geschichten

Eine unterhaltsame und lehrreiche Geschichtsstunde mit der Öchsle-Museumsbahn erlebten zwei Dutzend Teilnehmer bei einer Fahrt am Sonntag zum Internationalen Museumstag. Der Verein „Baltringer Haufen – Freunde der Heimatgeschichte“ führte diese Veranstaltung durch.

Die rund einstündige Fahrt diente den Teilnehmern auch dem Gedenken zum 75. Jahrestag des Öchsleunfalls am Dreikönigstag 1944. Zwei Passagiere der Fahrt vom Sonntag erlebten diesen Unfall unmittelbar mit. Sie erzählten aus ihren Erinnerungen: Hilde Schick und Elisabeth Glaser. Was damals geschah, hat sich tief in ihr Gedächtnis eingeprägt. Beide befanden sich damals auf dem Weg nach Biberach und saßen in einem jener Waggons, in die sich die Lokomotive des Zugs aus Friedrichshafen bohrte.

Beide erzählten vom explosionsartigen Knall beim Aufprall, von den Schreien und Hilferufen. „Von unserem Zugwaggon blieb nur noch Kleinholz“, erinnerte sich Elisabeth Glaser. Sie wurde schwer verletzt, was sie zunächst gar nicht registrierte. „Die Sanitäter haben meine schönen Lederschuhe aufgeschnitten“, musste sie mit Bedauern über sich ergehen lassen, „weil Blut aus dem Schuh drang.“ Auch Hilde Schick trug bei dieser Katastrophe Verletzungen davon. Sie weiß noch, dass sie das Gefühl hatte, „Purzelbäume“ zu machen. „Ich lag dann zwischen den Trümmern auf den Gleisen.“ Ein Bus brachte sie nach Äpfingen, die letzten Meter nach Baltringen legte sie auf einem Schlitten zurück. „Ich bekam noch lange Zeit Herzklopfen, wenn ich an die Stelle der Eisenbahn-Katastrophe kam“, sagte Elisabeth Glaser.

Tödlich verlief die Kollision für einen jungen Bauernsohn aus Baltringen, der mit seiner Mutter unterwegs war nach Biberach, das damals Endstation der Schmalspurbahn war. Die Mutter wollte dort ein Gesuch einreichen, dass der sie begleitende Sohn vom Kriegsdienst freigestellt werde. Letztendlich lassen sich Spuren des Unfalltodes des Bauernsohns bis in unsere Tage verfolgen.

Die Gründe für den Öchsleunfall wurden bei der Fahrt am Sonntag mit der Museumsbahn erläutert. Sie bestünden zum einen darin, so hieß es, dass die Schmalspurbahn sich aus bis heute unerfindlichen Gründen verspätete und vom Unfallverursacher zwei Haltesignale übersehen wurden.

Zur Sprache kam auch die rund 80-jährige Geschichte der Öchsle-Schmalspurbahn. Sie verkörpert ein Stück Oberschwaben und sie liefert reichlich Anekdoten. Dazu zählt die Geschichte, dass ein jungvermählter Lokführer den Zug vor Maselheim einfach stoppte, um zu seiner Liebsten zu eilen, ihr vor den Augen der Passagiere einen herzhaften Kuss gab, dann erst kehrte er zurück zu seiner Lok.