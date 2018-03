Tief stehen und Konter ausspielen

Nach der Heimniederlage gegen den SV Oberzell wartet auf den SV Mietingen eine schwierige Auswärtshürde. Der Aufsteiger gastiert beim Titelanwärter TSV Berg. Die Partie im Rafi-Stadion wird am Samstag um 15 Uhr angepfiffen. Bis auf den grippekranken Marco Kühner hat Mietingens Coach Reiner Voltenauer alle Mann an Bord.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Kapitän Andreas Bösch, der sich gegen Oberzell einen Schlag abgeholt hat. „Wir werden wohl erst beim Warmlaufen entscheiden können, ob Andi spielen kann“, sagt Voltenauer. Mit dabei ist definitiv auch Robin Ertle, der seinen Trainingsrückstand aufgeholt hat und wieder auf Torejagd gegen will. „Robin ist trotz seiner jungen Jahre schon ein Eckpfeiler im Team“, sagt sein Trainer, der in Berg dennoch mit einer defensiv orientierten Ausrichtung antreten will.

So sollen es zwei tief stehende Viererketten dem TSV Berg schwer machen, die ersehnten drei Punkte im Titelrennen mit Laupheim und Weiler einzufahren. „Wir werden sicher nicht ins offene Messer laufen, sondern versuchen, kompakt zu stehen und auch den einen oder anderen Konter zu spielen“, beschreibt Volterauer seine Taktik, mit der die meisten Mannschaften in Berg antreten dürften.

Auch wenn sich TSV-Coach Oliver Ofentausek über die raue Gangart der Mietinger Spieler im Hinspiel beschwert hat, wird der SVM weiter sein körperbetontes Spiel anbieten. „Dass wir gegen Oberzell verloren haben, lag auch an der nötigen Aggressivität in einigen Situationen.“ Zudem habe man sich bei Standards etwas zu naiv und zu nachlässig angestellt und nicht konsequent verteidigt. So sei die Niederlage letztlich zustande gekommen.

Besser verteidigen

Das wolle man beim Tabellendritten besser machen, denn auch Mietingen braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Nach dem verloren Spiel gegen Oberzell zogen gleich drei Vereine an den Mietingern in der Tabelle vorbei. So rangiert der SVM aktuell sogar auf einem Abstiegsplatz, allerdings auch nur vier Punkte vom gesicherten Mittelfeld der Liga entfernt. Zufrieden ist Voltenauer mit der abgelaufenen Trainingswoche und deren Beteiligung. „Es waren mehr Spieler da als zuletzt und wir haben sehr gut gearbeitet.“