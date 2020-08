Telefonica nimmt LTE-Station in Mietingen in Betrieb

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland baut sein O2-Mobilfunknetz im Landkreis Biberach derzeit aus, um Kunden vor Ort eine noch bessere Mobilfunkversorgung für Telefonate und ihre digitalen Anwendungen zu bieten. Im Zuge seines LTE-Ausbauprogramms hat der Netzbetreiber eine neue LTE (4G)-Station in Mietingen errichtet.

Ergänzung der bisherigen Mobilfunktechniken

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station in der Laupheimer Straße ergänzt die bisherige GSM- (2G) und UMTS- (3G) Technik an dem Standort. Dadurch profitieren laut Telefónica Deutschland mehrere Tausend Menschen in der Umgebung zum Teil erstmals von der neuen Netztechnologie.

Schneller im Internet surfen

Kunden können nach Angaben des Netzbetreibers durch das neue Angebot beispielsweise schneller im mobilen Internet surfen oder Videos ruckelfrei in HD-Qualität streamen. Auch die Sprachqualität soll über das LTE-Netz besser sein.