TC Mietingen feiert 40-jähriges Bestehen

Bei der Jahreshauptversammlung des TC Mietingen stand das 40-jährige Vereinsbestehen, das kommenden Herbst am 14. September gefeiert wird, im Blickpunkt.

Für dieses Event geht der Vorstand nun in die Planungsphase. Rein optisch hat sich die Tennisanlage für das Jubiläum bereits herausgeputzt: Investitionen wurden für die Erneuerung des Zauns getätigt, wobei auch ein Sturmschaden behoben werden musste. Auch die in die Jahre gekommenen Ballwand wurde saniert. Der Dank des Vorsitzenden Peter Koßmann galt der Firma Weber aus Mietingen für ihre großzügige Spende. Nicht zuletzt konnte der Verein drei Sponsoren für neue Zähltafeln finden.

Das Aushängeschild des TC Mietingen ist nach wie vor seine Jugendarbeit. Rund 60 Kinder und Jugendliche werden von Walter Einzmann und Annette Strobl trainiert. Somit muss sich der Verein in Sachen Nachwuchs wenig Sorgen machen. Das hohe Interesse am Tennissport bestätigt sich auch durch die sehr gute Teilnahme der Kinder und Jugendlichen der Gemeinde am Schülerferienprogramm. Durch dieses jährliche Angebot werden oft neue Mitglieder gewonnen.

Zu Beginn der Versammlung unterstrich Koßmann die Wichtigkeit des alljährlichen Gemeindecups, der für den Verein eine wichtige finanzielle Säule darstellt. Es sei wieder eine perfekt organisierte Veranstaltung gewesen, wobei der Dank des Vorsitzenden an die Turnierleitung um die Familie Alfred und Bärbel Schuhmacher galt sowie den vielen Sponsoren und Hausmeister Theo Staible.

In der Verbandsrunde konnten lediglich die Kinder im Kleinfeld glänzen. Sie gewannen in der Altersgruppe U10 alle sechs Begegnungen und sicherten sich somit den ersten Platz. Auch die Herren 60, die in der Württembergstaffel die Runde bestritten, konnten zufrieden sein, selbst wenn sie den Abstieg von der höchsten Klasse nicht verhindern konnten. Der TC Mietingen meldete für die kommende Saison wieder acht Mannschaften für den Spielbetrieb des Württembergischen Tennisbundes.

Bürgermeister Robert Hochdorfer bedankte sich für den Beitrag, den der Verein für das Gemeindeleben leistet. Besonders erfreulich ist für ihn, dass die Vereinsmeisterschaften mittlerweile in der Kooperation mit der Tennisabteilung Baltringen stattfinden. So könne die Gemeinde auch sportlich zusammenwachsen.

Vereinsführung unverändert

Für weitere zwei Jahre wurden gewählt: Nicole Schick als Tennisheimwart, Anette Strobl als stellvertretender Jugendwart, Walter Einzmann als Jugendwart und Andreas Reinke als Sportwart. Für ein weiteres Jahr wurden gewählt: Peter Koßmann als Vorsitzender, Joachim Koßmann als stellvertretender Sportwart und Katrina Weber als Schriftführer. Der Vorstand hat sich somit in seiner Besetzung nicht verändert.