Tag des Mädchenfußballs steigt in Baltringen

Der Tag des Mädchenfußballs findet am Samstag, 29. Juni, ab 10 Uhr auf dem Sportgelände des SV Baltringen statt. Besonders Mädchen im Grundschulalter, die noch nicht im Verein spielen, sollen an diesem Tag im Mittelpunkt stehen und den Spaß und die Freude am Fußballspielen entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Teilnehmen können aber auch Mädchen, die bereits im Verein spielen. An verschiedenen Trainings- und Spielstationen werden die Mädchen unter anderem von Trainern betreut. Zudem gibt es vor Ort eine Schussgeschwindigkeitsmessanlage. Voranmeldungen sind bei der Mädchenreferentin des Fußballbezirks Riß, Theresa Stützle, per E-Mail möglich unter: theresa.stuetzle@gmail.com.