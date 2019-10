„Tag der offenen Tür“ in Mietingen: Bei traumhaftem Wetter strömen die Besucher

Auf 4000 bis 5000 Personen schätzt Pius Ackermann die Zahl der Besucher am gestrigen „Tag der offenen Tür“ in Mietingen. „Das Ganze hatte den Charakter eines Volksfestes“, sagte er am Ende des Tages. Nicht zuletzt dem Traumwetter sei dies zu verdanken.

„Das Bewirtungszelt war zur Mittagszeit voll besetzt“, berichtete Ackermann. Der Unternehmer freut sich über das Interesse am Wohnpark, bei dem am Vortag mit 200 Gästen Richtfest gefeiert werden konnte. „Die Kombination von BDS-Ausstellung und Wohnpark-Vorstellung ist recht gut gelungen.“

Auch die anderen Geschäftsleute im Mietinger Gewerbegebiet zogen nach Schließung der Türen und Tore am Sonntagabend eine positive Bilanz. Zu ihnen zählt beispielsweise Manfred Ersing. Er eröffnete am Wochenende im ehemaligen Elektro-Schuhmacher-Haus sein Fahrrad-geschäft. Nach zehn Jahren in Ehingen ist der Fahrrad-Fachmann jetzt nach Mietingen zurückgekehrt. Das freut ihn offensichtlich. Ganz besonders freute ihn der Andrang am Eröffnungstag: „Wir hatten gute Bedingungen, der Laden war super gut besucht.“

Den ganzen Tag gut zu tun hatte auch Christian Moll. Mit seiner Eigenkonstruktion hob er Besucher mit dem Baustellenkran in die Lüfte und ließ sie eine Runde schweben.

„Wir sind super glücklich“, äußerte Patrick Seidel von Scheffold-Immobilien über die Nachfrage beim Wohnpark Mietingen. Die Ortschaft habe sich für das Wohnpark-Konzept als geeignet erwiesen. Nur noch zwei Wohnungen hätten noch keinen Interessenten gefunden. Markus Eckhardt vom Arbeiter-Samariter-Bund Orsenhausen Biberach bestätigte das Interesse für ein Leben im Wohnpark.