Tag der Entscheidung für Mietingen

Die Entscheidung steht an: Am Samstag trifft der Riß-Bezirksligist SV Mietingen in Wangen im Relegationsfinale auf den SV Deuchelried, den Tabellenzehnten der Frauenfußball-Regionenliga VI (Anstoß: 15.30 Uhr).

Voraussichtlich mit dem gleichen Kader, der in der vergangenen Woche das erste Relegationsspiel gewinnen konnte, werden die Mietingerinnen in Wangen zum entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Regionenliga VI gegen den SV Deuchelried antreten. Lediglich hinter dem Einsatz von Offensivspielerin Lisa Müller steht noch ein Fragezeichen.

„Wir gehen in das Spiel als krasser Außenseiter, Deuchelried spielte bereits eine Klasse höher und hat dazu noch Heimrecht“, sagt das Mietinger Trainergespann Alfred Schuhmacher/Stefan Ackermann. „Gegen die junge, spielstarke Mannschaft haben wir nur eine Chance, wenn die Offensivspielerinnen Evers und Heine neutralisiert werden können und wir voll konzentriert ins Spiel gehen. Nur dann ist eine Überraschung möglich.“