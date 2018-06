SVM strauchelt in Wangen

Der SV Mietingen hat den Aufstieg in die Frauenfußball-Regionenliga IV verpasst. Im Relegationsfinale unterlag der Riß-Bezirksligist in Wangen dem Tabellenzehnten der Regionenliga VI, dem SV Deuchelried, mit 1:3 (0:1).

Mietingen ging sehr gut eingestellt und motiviert in die Partie gegen den höherklassigen SV Deuchelried. Der SVM spielte forsch nach vorn und kam zu guten Torchancen. Nach einem Foulspiel im Deuchelrieder Strafraum (10.) blieb die Pfeife des an sich gut leitenden Schiedsrichters allerdings stumm. Im weiteren Spielverlauf wurde Deuchelried immer stärker und kam in der 30. Minute nach einer schönen Flanke von links durch Nicole Heine zum verdienten 1:0. Auch in der Folge bis zur Halbzeitpause beherrschte der SVD Ball und Gegner, versäumte es jedoch den Vorsprung auszubauen.

Laura Schuhmacher gleicht aus

Im zweiten Durchgang kam Mietingen besser ins Spiel und setzte sich für kurze Zeit in der Deuchelrieder Hälfte fest. Nach einem Foulspiel im Strafraum entschied das Schiedsrichtergespann auf Strafstoß, den Laura Schuhmacher (52.) zielsicher zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Deuchelried zeigte sich davon wenig beeindruckt. Nach einem scharf getretenen Eckball, den sich Mietingens Torhüterin Leonie Grundgeir wohl selbst ins Netz warf (60.), führte der SVD wieder mit 2:1. Mietingen lockerte danach die Abwehr, setzte alles auf eine Karte, konnte aber gegen die gut gestaffelte Deuchelrieder Abwehr keinen weiteren Treffer erzielen.

Der SVD beschränkte sich auf Konterangriffe, einen davon schloss Miriam Kuhn (87.) zum entscheidenden 3:1. Am Ende konnte Deuchelried somit seiner Favoritenrolle gerecht werden und mit dem 3:1-Erfolg den Verbleib in der Regionenliga sichern. Für Mietingen heißt es jetzt, in der neuen Saison wieder aufs Neue anzugreifen. Ähnlich sah es auch das Mietinger Trainergespann Alfred Schuhmacher/Stefan Ackermann nach dem Schlusspfiff. „Der SV Deuchelried wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Auf dem kleinen Spielfeld bekamen wir selten Entlastung in unsere Abwehr“, lautete das Fazit. „Wir haben 90 Minuten gekämpft und nicht aufgegeben, am Ende hat es jedoch nicht mehr gereicht.“ Schuhmacher und Ackermann lobten darüber hinaus die Unterstützung der zahlreich mitgereisten Mietinger Fans.