SVM ehrt verdiente Sportler

In der Halbzeitpause beim Punktspiel gegen Baustetten sind Marco Kühner und Tobias Steinle auf dem Gelände des SV Mietingen geehrt worden.

Der Vereinsvorsitzende Rudolf Hartmann und der Abteilungsleiter Fußball Christian Dobler zeichneten die beiden Sportler für ihre Vereinstreue und ihren beispielhaften sportlichen Einsatz mit einer Urkunde aus: Marco Kühner für 300 Spiele und Tobias Steinle für 400 Spiele.

Die Namen Kühner und Steinle sind für Fußballkenner im Bezirk Riss seit Jahrzehnten so bekannt wie Markennamen großer Firmen. Sie stehen für guten Fußball bei hohem kämpferischen Einsatz. Bis Marco Kühner allerdings die Marke seines Vaters mit 461 Einsätzen für den SVM toppt, dürfte es allerdings noch ein paar Jährchen dauern. Geschichte hat Marco allerdings schon vor einem Jahr im Pokalspiel gegen den Verbandsligisten FC Wangen für den SV Mietingen geschrieben. Zwei Minuten vor Ende der Verlängerung erzielte er mit einem Traumtor aus halblinker Position das 2:2 und zwang den Verbandsligisten dadurch ins Elfmeterschießen, welches Mietingen letztendlich für sich entscheiden konnte.

Tobias Steinle wurde sein fußballerisches Können von seinem Vater Franz in die Wiege gelegt. Als gebürtiger Baustetter hatte dieser den SV Baustetten damals in die Verbandsliga geführt. Mit Tobias „Stone“ Steinle im Mittelfeld konnten die Mietinger in jüngster Vergangenheit zwei Aufstiege hintereinander verbuchen. 2017 stieg Mietingen von der Kreisliga in die Bezirksliga auf und 2018 dann weiter in die Landesliga. Trainer Reiner Voltenauer meint: „Tobias ist stark am Ball und hat ein sehr präzises Passspiel und Marco ist immer voller Dynamik und zweikampfstark.“