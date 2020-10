SV Mietingen verliert gegen Tabellenführer

Der SV Mietingen hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI das Nachholspiel gegen den Tabellenführer Tettnang II mit 1:3 (1:3) verloren.

Der SV Mietingen war kaum auf dem Feld, schon stand es 2:0 für den TSV Tettnang II. Ramona Schmid (3.) und Leonie Evers (10.) sorgten für die Gästeführung. Der SVM vergab in der Folge gute Torchancen durch Johanna Dwornik sowie Jessica Ganz und musste stattdessen das 0:3 durch Tamara Holzberger (26.) hinnehmen. Kurz vor der Halbzeitpause nahm Jessica Ganz einen Freistoß von Lena Winter direkt und verwandelte zum 1:3-Halbzeitstand. In Hälfte zwei kamen beide Teams noch zu einigen Torchancen, die jedoch zu nichts Zählbarem führten. Am Ende blieb es beim verdienten 3:1-Erfolg für die insgesamt überlegenen Gäste.