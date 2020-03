Trainersuche beim SV Burgrieden läuft: Beim SV Burgrieden wird bedauert, dass Rafael Mayer dem Verein in der nächsten Saison nicht als Trainer erhalten bleibt. „Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet. Er hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Arbeit gemacht. Er hat den Verein nach vorn gebracht und vor allem die vielen jungen Spieler sehr gut weiterentwickelt“, sagt SVB-Spielleiter Mathias Dreiz und fügt hinzu: „So eine Chance muss man aber einfach wahrnehmen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Tätigkeit in Mietingen.“ Nun wolle man gemeinsam versuchen, mit Mayer noch das Bestmögliche aus der Saison für den SV Burgrieden rauszuholen. „Platz drei noch zu erreichen, wäre realistisch“, so der SVB-Spielleiter.

Einen neuen Trainer für die kommende Saison gibt es beim SV Burgrieden noch nicht. „Wir sind derzeit in Gesprächen mit mehreren Kandidaten“, sagt Dreiz. „Es ist schwierig, den Richtigen zu finden, auch weil gerade viele Vereine im Bezirk Riß auf Trainersuche sind und etliche Coaches schon bei ihrem Verein für nächste Saison zugesagt haben.“ Der Wunschkandidat wäre laut dem 39-Jährigen ein Spielertrainer. „Am wichtigsten ist aber, dass wir einen neuen Coach finden, der gut mit jungen Spielern kann und diese auch weiterbringen.