SV Mietingen ist im Aufsteigerduell gefordert

Im Aufsteigerduell gastiert der SV Mietingen beim TSV Trillfingen am Mittwoch um 18.30 Uhr. Beide Mannschaften haben in der Fußball-Landesliga bisher noch keine Punkte gesammelt, die Partie ist deshalb für die Spieler beider Vereine psychologisch besonders wichtig.

Nach der bitteren 1:2-Heimniederlage gegen den FV Rot-Weiß Weiler will der SVM jetzt zum ersten Mal in der Saison Punkte mit nach Hause nehmen. „Das wird ein ganz wichtiges Spiel für uns“, sagt Reiner Voltenauer, Trainer des SV Mietingen. Trotz der punktemäßigen Nullnummer gegen Weiler zeigten die Mietinger am Samstag eine gute Leistung. „Das Spiel macht uns Mut für die Partie gegen Trillfingen“, so der SVM-Trainer. Beim TSV Trillfingen, der über die Relegation durch Siege gegen Guttenzell, Ehingen und Oberzell aufgestiegen war, sieht es ähnlich aus. Nach der 2:3-Niederlage im ersten Ligaspiel gegen Ochsenhausen und einer 0:4-Pleite gegen den FV Biberach am vergangenen Samstag sind die Trillfinger ebenfalls hungrig auf ihren ersten Punktgewinn.

Im Mietinger Lager nimmt man den Gegner sehr ernst. „Die Trillfinger haben ein gutes Heimspiel gegen Ochsenhausen gemacht. Ich erwarte, dass es ein Spiel auf Augenhöhe geben wird“, sagt Voltenauer. Im Spiel gegen Weiler fehlten dem SVM urlaubsbedingt noch einige Defensivkräfte, jetzt ist die Abwehr wieder komplett. Dafür kann Trainer Voltenauer am Mittwoch in der Offensive personell nicht aus dem Vollen schöpfen. „Der Termin an dem das Spiels stattfindet, ist für uns sehr unglücklich. Nach Trillfingen fährt man fast zwei Stunden, deshalb wird es für ein paar Leute aus beruflichen Gründen sehr eng“, so Voltenauer. Ben Rodloff, Christian Glaser und Robin Ertle werden deswegen wohl ausfallen. Andreas Bösch musste beim Spiel gegen Weiler verletzt vom Platz und wird für mehrere Wochen ausfallen. Die Mietinger sehen der Partie trotzdem zuversichtlich entgegen. „Beide Mannschaften haben die Chance auf ihren ersten Dreier, wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dann können wir gewinnen“, sagt SVM-Coach Voltenauer.