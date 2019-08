SV Mietingen ist auswärts klarer Favorit

Der Landesliga-Aufsteiger SV Mietingen ist in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals auswärts gefordert. Der SVM gastiert beim TSV Blaustein II. Die Partie im Robert-Epple-Stadion wird am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Der TSV Blaustein II hat in der Kreisliga A II Donau/Iller in der vergangenen Saison den neunten Platz belegt. Im Bezirkspokal erreichte der TSV II derweil überraschend das Finale und verlor in diesem letztlich gegen Türkspor Neu-Ulm. Der SV Mietingen hingegen gewann im Bezirkspokal-Endspiel gegen die SF Schwendi mit 2:0 und machte seinerzeit damit das Double perfekt.

Im Erstrundenspiel des WFV-Pokals am Samstag sind die Rollen nun klar verteilt: Der SV Mietingen ist klarer Favorit.