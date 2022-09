SV Mietingen I steht im Halbfinale

Der SV Mietingen I zog nach dem 4:1 Erfolg gegen den SV Reinstetten ins Halbfinale ein. Der SV Mietingen II dagegen schied nach der 0:5 Niederlage gegen den TSV Warthausen aus dem weiteren Wettbewerb aus.

Der SV Mietingen I bestimmte das Pokalspiel von Beginn an und erspielte sich gute Torchancen. In der 13. Minute nahm Johanna Dwornik einen Steilpass auf, spielte im Strafraum quer auf Johanna Bretzel, die zur 1:0 Führung für den SVM einschob. Nach einem Freistoß von Marie Neuer war es erneut Johanna Bretzel (20.), die mit einem Kopfball auf 2:0 erhöhte. Bis zur Halbzeitpause blieb es in der kampfbe-tonten Partie beim 2:0 Vorsprung für Mietin-gen. Auch im zweiten Durchgang dominierte der SVM. Jessica Ganz (57.) nahm einen Steilpass auf und vollendete zu 3:0 Vorentscheidung. Doreen Arnold (61.) erhöhte nach einem Eckball von Lena Winter auf 4:0. Kurz vor Spielende konnte Kathrin Haas (85.) den Reinstetter Ehrentreffer zum 4:1 Endstand erzielen

SV Mietingen II musste nach dem Spiel gegen den TSV Warthausen eine bittere Niederlage verkraften. In der kampbetonten Partie waren beide Teams auf Angriff und schnellen Torerfolg eingestellt. Bis zur 35. Minute blieb es beim Versuch, dann verwertete Nadine Golletz einen Steilpass zur 1:0 Führung für Warthausen. Versuche des SVM II den Ausgleich zu erzielen blieben erfolglos, so ging es mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Zum Start des zweiten Durchgangs hatte Mietingen eini-ge gute Torchancen, die jedoch von der gut aufgelegten Warthauser Torhüterin vereitelt wurden. So kam Warthausen wieder besser ins Spiel und traf durch einen Freistoß von Nadine Härle (60.) zum 2:0 und durch einen Distanzschuss von Nadine Golletz (62.) zur 3:0 Vorentschei-dung. Fünf Minuten später verwandelte Sarah Marie Dunkel einen Strafstoß zum 4:0. Obwohl der SVM II nie aufgab und weiter nach vorne spielte blieb ihnen ein Treffer verwehrt. Warthausen dagegen erzielte durch Sarah Marie Dunkel (80.) nach einer schönen Bellkombination den 5:0 Endstand für den TSV Warthausen, der damit ins Halbfinale des Bezirkspokal einzieht.