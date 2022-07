SV Mietingen holt den Bezirkspokal

Die Fußball-E-Junioren I des SV Mietingen sind Bezirkspokalsieger 2021/2022. Im Finale in Bronnen triumphierten sie über das Team der SGM TSG Achstetten I mit 3:0 (1:0).

Ungefähr 150 mitgereiste Fans beider Vereine, jeweils gekleidet in den Vereinsfarben, boten den Kindern eine Kulisse für das Finalspiel. Beide Teams starteten stark in die erste Halbzeit. Nachdem ein Abschlagtor von David Enderle (SGM TSG Achstetten) nicht gegeben wurde, nutzte Jakob Rolser eine kurze Phase der Irritation und brachte den SV Mietingen in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. In der Folge erhöhte die SGM TSG Achstetten den Druck und dominierte die zweite Hälfte der ersten Halbzeit.

Der Ausgleich gelang jedoch nicht. Nach der Pause nahmen die Mietinger das Spiel mit viel Motivation wieder auf. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit vergab die SGM TSG Achstetten einen Elfmeter. Mit einem Treffer durch Josias Manz (28. Minute) und ein weiteres Tor durch Jakob Rolser (35 Minute) entschied der SV Mietingen am Ende das Finale um den Bezirkspokal mit 3:0 für sich.