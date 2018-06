SV Mietingen hat Heimrecht in Runde eins

Der Bezirksligist SV Mietingen startet am Samstag in die Relegation zur Frauenfußball-Regionenliga VI. In Runde eins empfängt der SVM in Mietingen den SV Achberg, der die Saison in der Bezirksliga Bodensee als Tabellenzweiter abgeschlossen hat (Anstoß: 15.30 Uhr).

Das letzte Saisonspiel von Mietingen in der Bezirksliga Riß gegen den TSV Hochdorf war vor Wochenfrist wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Schon länger stand zuvor fest, dass der SVM als Tabellenzweiter in der Relegation um den Aufstieg in die Regionenliga VI spielen wird. In der aktuellen Tabelle schlagen – Stand Freitag – 19 Spiele, 47 Punkte sowie eine Tordifferenz von 65:5 zu Buche. Zum Vergleich: Der SV Achberg hat in der abgelaufenen Saison 18 Ligaspiele bestritten (34 Punkte/40:22 Tore). Von der Papierform her geht Mietingen damit favorisiert in das Relegationspiel.

Der Sieger der Partie am Samstag trifft im Relegationsfinale auf den SV Deuchelried, den Tabellenzehnten der Regionenliga VI. Diese Begegnung ist für Sonntag, 24. Juni, in Wangen angesetzt (Anstoß: 15 Uhr).