SV Mietingen gewinnt das Aufsteigerduell

Der SV Mietingen hat in der Fußball-Landesliga das Aufsteigerduell beim TSV Trillfingen gewonnen. Der SVM landete einen 4:1 (1:1)-Auswärtssieg.

„Das war ein wilder Ritt. Vor allem in der ersten Halbzeit war es von beiden Mannschaften kein gutes Spiel, einfach vogelwild. Am Ende steht aber ein wichtiger Auswärtssieg, der verdient war aufgrund unserer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit“, sagte SVM-Trainer Reiner Voltenauer nach dem Schlusspfiff.

Der SV Mietingen kam gut ins Spiel und ging früh mit 1:0 in Führung. Christian Glaser drang in den Strafraum ein und war nur durch ein Foul zu bremsen, Robin Ertle verwandelte den fälligen Foulelfmeter sicher (14.). Wenig später landete ein Schuss von Roland Mayer an der Latte des TSV-Tors (21.). Trillfingen war auch immer gefährlich und kam in der 31. Minute zum 1:1: Eine Flanke von Spielertrainer Dennis Söll versenkte Rico Müller per Kopfball im langen Eck. Danach sahen die Zuschauer weiter einen offenen Schlagabtausch. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Mietingen Glück, dass ein Handelfmeter der Trillfinger nur am Pfosten landete (45. +2).

Mayer markiert das 1:2

„In der Halbzeit ist es etwas lauter geworden“, sagte SVM-Trainer Reiner Voltenauer später. Das schien geholfen zu haben. Mietingen kam zielstrebiger aus der Kabine und kombinierte fortan besser im Vorwärtsgang. Der Lohn: Roland Mayer markierte auf Vorlage von Ben Rodloff das 1:2 (53.). Und nur kurz darauf traf Ben Rodloff zum vorentscheidenden 1:3 (56.). Im Anschluss verflachte die Partie, beide Mannschaften kamen zu keinen weiteren Torchancen. In der 69. Minute machte dann Christian Glaser mit dem 1:4 endgültig den Deckel drauf. Vorausgegangen war eine Energieleistung von Robin Ertle über den halben Platz, die in der Vorlage für den Treffer von Christian Glaser mündete. Bis zum Schlusspfiff waren hernach keine Höhepunkte mehr zu verzeichnen und so blieb es beim 4:1-Sieg für Mietingen.