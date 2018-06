SV Mietingen erreicht das Relegationsfinale

Der Riß-Bezirksligist SV Mietingen hat das Relegationsfinale um den Aufstieg in die Frauenfußball-Regionenliga VI erreicht. Der SVM bezwang in Mietingen in Runde eins den SV Achberg, den Tabellenzweiten der Bezirksliga Bodensee, mit 4:2 (2:1). Petula Arnold brachte Mietingen zunächst mit 1:0 in Führung (15.). Anne Bosio markierte den 1:1-Ausgleich, ehe wiederum Petula Arnold den Treffer zum 2:1-Pausenstand für den SVM erzielte (42.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jessica Siebert auf 3:1 (56.), Katharina Vogler verkürzte auf 3:2 (75.). Das Tor zum 4:2-Endstand für Mietingen ging auf das Konto von Katja Stock (90. +2). Im Relegationsfinale spielt der SVM nun gegen Deuchelried, den Zehnten der Regionenliga VI. Diese Begegnung ist für Sonntag, 24. Juni, in Wangen angesetzt (Anstoß: 15 Uhr). (feg)