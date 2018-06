SV Mietingen erhält WFV-Vereinsehrenamtspreis

„Ehre, wem Ehre gebührt“ – mit dieser Zeile aus dem Paulusbrief hat Siegfried Kühner die Ehrenamtsveranstaltung des Fußballbezirks Riß eröffnet. Der Ehrenamtsbeauftragte, seit einigen Monaten im Amt, hatte die Veranstaltung in der Mietinger Schulsporthalle organisiert. Ihr Zweck war es, ehrenamtliche Mitarbeiter in den Fußballklubs und auch Vereine selbst auszuzeichnen.

So wurden Männer geehrt, die sich in der Jugendarbeit engagieren, die sich bei Vereinsfesten oder -veranstaltungen besonders hervortun oder anderswie Außergewöhnliches geleistet hatten. So wie Patrick Wendling vom SV Laupertshausen. Er hatte den Schiedsrichter in einem Ligaspiel darauf aufmerksam gemacht, dass es kein Foul war, durch das er zu Fall gekommen war. Der Unparteiische hatte beim Zwischenstand von 0:0 auf Elfmeter entschieden und nahm dann seine Entscheidung zurück. Wendling wurde dafür als Monatssieger September von „Fair ist mehr“ ausgezeichnet.

Den DFB-Ehrenamtspreis überreichte Knut Kircher (Rottenburg). Der Bundesliga- und frühere Fifa-Schiedsrichter ist beim Württembergischen Fußballverband (WFV) zuständig für das Ehrenamt. Frank Schädler vom SV Dettingen hatte die dortige Fußballabteilung neu strukturiert und „andere mitgenommen“, sagte Kircher. Schädler darf nun ein Wochenende auf der Sportschule Schöneck verbringen, verbunden mit dem Besuch eines Bundesligaspiels.

Seit vielen Jahren in ihren Vereinen aktiv sind Helmut Bader (SV Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen), Simon Dangel (FC Mittelbiberach), Alexander Dolp (SV Dettingen), Wolfgang Jörg (SV Laupertshausen) und Franz Steinle (SV Mietingen). Sie wurden für ihren Einsatz ausgezeichnet und mit einer DFB-Uhr beschenkt.

Auf eine fünftägige Reise nach Spanien darf sich Markus Bürk vom SV Burgrieden freuen. Er wurde als „Fußballheld 2015“ geehrt. Diese Auszeichnung ist jungen Ehrenamtlichen (Jahrgang 1985 und jünger) vorbehalten. Der heute 22-Jährige ist seit 2007 Jugendtrainer, hat also diese Aufgabe schon mit 14 Jahren begonnen.

WFV entscheidet anders

Der WFV-Vereinsehrenamtspreis ging an den SV Mietingen, der damit nicht nur einen Scheck über 1000 Euro, sondern auch noch Trainingskleidung und -ausrüstung erhielt. Die Gaben haben einen Gesamtwert von 2500 Euro. Auf Rang zwei folgte die TSG Achstetten, die mit 18 Personen am Fasnetswochenende in einem Sporthotel in Salzburg übernachten darf. Platz drei ging an den FC Mittelbiberach, der einen Gutschein über 500 Euro erhielt. Für die Vergabe von Platz eins hatte der Fußballbezirk Riß dem Verband einen anderen Vorschlag unterbreitet, der Verband hat sich aber „darüber hinweggesetzt“, wie Knut Kircher sagte. Den Ausschlag für den SV Mietingen habe die Summe der Leistungen gegeben, begründete er. „Die Entscheidung obliegt dem Verband“, hatte der Bezirksvorsitzende Alois Hummler zuvor erklärt. Er betonte das Gewicht dieser Ehrungen, Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer sprach von einer „tollen Veranstaltung“.

Sie wurde musikalisch aufgelockert von Beiträgen einiger Schüler der Mietinger Musikschule von Joachim Hayd.