SV Mietingen beendet ein Jahr mit Höhen und Tiefen

Der SV Mietingen hat bei seiner Weihnachts- und Jahresabschlussfeier 13 Mitglieder, Funktionäre und Sportler geehrt. Außerdem nutzte Rudolf Hartmann, Vorsitzender des Vereins, die Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken.

„Wir haben in diesem Jahr viel Trauriges erlebt, sei es in der großen Weltpolitik, oder auch bei uns im Verein. Unser Jugendspieler Malte etwa ist sehr schwer erkrankt“, sagte Hartmann. „Wir wünschen ihm und seiner Familie, dass er schnell wieder gesund wird und wieder Fußball spielen kann.“

Zum Abstieg der 1. Mannschaft aus der Landesliga resümierte Hartmann: „Natürlich hätten sich Spieler und Fans gewünscht, dass wir uns länger als ein Jahr in der Landesliga halten.“ Aber dafür habe es leider nicht gereicht. Manchmal habe einfach das Quäntchen Glück zum Sieg gefehlt. „Spielerisch haben unsere Jungs eine gute Visitenkarte in der Landesliga hinterlassen.“

Vom Abstieg an die Spitze

„Den ersten Platz in der Landesliga haben allerdings unsere SVM-Fans geschafft. Mietingen hatte im Landesligadurchschnitt die meisten Zuschauer bei den Spielen“, so der Vorsitzende weiter. Die Treue und die Begeisterung der Fans habe die 1. Mannschaft mit Sicherheit auch in der Bezirksliga beflügelt. „Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat sie sich gleich wieder an die Tabellenspitze der Bezirksliga gespielt und die Vorrunde mit der Herbstmeisterschaft abschlossen.“

Zu den Glücksmomenten des Jahres zählte der Vorstand vor allem das große Sportfest, das die Freizeitabteilung zu ihrem 40-jährigen Bestehen im Sommer auf dem Sportgelände gefeiert hatte. Unter dem Motto „Wir können nicht nur Schwarz-Weiß, sondern auch Bunt“ wurde an diesem Tag von den verschiedenen Vereinssportgruppen die ganze Vielfalt der Abteilung von Jung bis Alt mit einem abwechslungsreichen Programm präsentiert. Voller Respekt sagte Hartmann den Freizeitsportlern: „Ihr seid nicht nur zahlenmäßig stärker als die Fußballabteilung. Ihr bereichert auch unseren Verein mit Eurem vielfältigen Sportangebot.“

Höhepunkte des Jahres

Mit großer und Freunde und Stolz hätten ihn folgende Ereignisse erfüllt, sagte Hartmann: dass Reinhold Dobler für seine Verdienste in der Jugendarbeit vom Württembergischen Fußballverband mit dem Bezirksehrenamtspreis 2018 ausgezeichnet und in den „DFB-Club-100“ aufgenommen wurde. Dass Charlotte Dentler unter anderem für ihren beispielhaften Einsatz als Vorsitzende des „Turnausschusses Ältere“ den DTB-Ehrenbrief mit silberner Ehrennadel erhielt. Und dass Franz Amann von der Schiedsrichtergruppe Riss für die 1000 Spiele geehrt wurde, in denen er als Schiedsrichter auf dem Platz stand.

Gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Florian Weber, Abteilungsleiterin Julia Spleiß und ihrer Stellvertreterin Dagmar Kühner sowie Abteilungsleiter Christian Dobler ehrte Hartmann verschiedene Vereinsmitglieder für besondere Leistungen.

Nadeln in Gold, Silber und Bronze

Für ihr Engagement und ihre langjährige Treue zum Verein wurden Anton Glanz, Franz Steinle, Bruno Ruf und Reinhold Dobler zu neuen Ehrenmitgliedern des SVM ernannt. Mit der Vereinsehrennadel in Gold ehrte Hartmann Maria Laupheimer, Hans Saiger und Alois Unseld. Rolf Glenzinger überreichte er die Ehrennadel in Silber. Und die Ehrennadel in Bronze erhielt Frank Jerg.

Heidi Weiß, die das „Turnen für Ältere“ leitet, überreichte der Vorstand eine Urkunde für ihre 40-jährige Mitgliedschaft. Dafür, dass sie das Sportabzeichen erfolgreich absolviert hatten, wurden Barbara Schuhmacher, Petra Schuhmacher, Heidrun Weiß und Maria Schoch-Widman geehrt.

Die größte Ehrung erhielt Vorstand Rudolf Hartmann auch in diesem Jahr wieder selbst. Der 2. Vorsitzende Florian Weber bedankte sich bei ihm für sein außergewöhnliches Engagement für den Verein. Die 330 Anwesenden erhoben sich von ihren Sitzen und applaudierten. Das kleine SVM-Blasorchester unter der Leitung von Bärbel Kammerer sorgte mit ihren Klängen am Beginn und am Ende für einen feierlichen musikalischen Rahmen.