SV Baltringen: Skiabteilung sagt Kurse für 2021 ab

Jüngst hat sich die Skiabteilung des SV Baltringen im Sportheim versammelt, um die Saison zu eröffnen: Im Fokus der Abteilungsversammlung standen Berichte, Wahlen und nicht zuletzt der Umgang mit der Corona-Pandemie.

Abteilungsleiter Rainer Epp ließ in seinem Bericht die vergangene Saison Revue passieren. Er erinnerte an die Ausfahrten und Skikurse, an die unbeschwerte Zeit bis zum jähen Saisonabbruch wegen der Schließung der Skigebiete in Österreich und Deutschland.

Die kommende Saison wird deutlich anders sein als alle bisherigen, sagte Skischulleiter Marco Wenger. Er berichtete von Sitzungen mit der Vereinsführung und Rücksprachen mit Verbandsmitgliedern sowie Busunternehmen, die im Vorfeld stattgefunden hatten. Letztlich habe die Abteilungsleitung schweren Herzens eine Entscheidung mit Weitsicht und Vernunft getroffen: Die Skiabteilung des SV Baltringen wird in der kommenden Wintersportsaison 2020/2021 keine Skikurse und auch keine Ausfahrten durchführen.

„Ski & Board SV Baltringen ist mittlerweile eine eigene Marke geworden, die das komplette Team jede Saison weiterentwickelt“, sagte Wenger. Die neue Situation zwinge zum Umdenken, niemand solle einem abwendbaren Risiko ausgesetzt werden. „Wir werden die Zeit nutzen, um in der nächsten Saison noch mehr Gas geben zu können“, betonte Wenger. Ebenso werde die bei den Jugendlichen sehr beliebte Jugendhütte nicht stattfinden. Auch der traditionelle Skiflohmarkt und die Skigymnastik entfallen.

Im Anschluss diskutierten die Anwesenden Möglichkeiten, welche Angebote die Skiabteilung in der nächsten Saison unter Beachtung der Corona-Vorschriften anbieten kann. Das Ergebnis: Ein Expertenteam soll flexible und kurzfristige Angebote ausarbeiten, welche dann vom Lehrteam verabschiedet und anschließend veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll über die lokale Presse und auf der Homepage des Sportvereins erfolgen.

Bei den Wahlen schlugen die Anwesenden Abteilungsleiter Rainer Epp und Skischulleiter Marco Wenger einstimmig zur Wiederwahl auf der Generalversammlung des Sportvereins vor.