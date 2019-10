Sunrise laden zum Schlager-Stadl ein

Sunrise spielen am Samstag, 19. Oktober, in der Mehrzweckhalle in Mietingen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Sein zehnjähriges Bestehen feiert das Duo Sunrise mit einem großen Schlager-Stadl in Mietingen. Im Gepäck haben Sunrise dann ihr brandneues Album „Jetzt und für immer“ und sie bringen Künstlerfreunde mit: Christian Lais, Daniela Alfinito, Stefan Peters, Melanie Payer und Silvio Samoni.

Es gibt wieder eine große Tombola, eine Fotobox und Überraschungsgäste. Bei der Aftershow-Schlagerpartylegt DJ Lollo auf.