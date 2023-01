Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine wirklich besondere Gestaltung der Krippenfeier am diesjährigen Heiligabend in der St. Laurentius Kirche Mietingen erhielt diese durch die Aufführung des Weihnachtsmusicals „Suleilas erste Weihnacht“ von Dagmar und Klaus Heizmann. Zu seinem 3- jährigen Jubiläum hatten sich die JUKI Chöre 1 und 2 der St. Laurentius Kirchengemeinde dieses Musical vorgenommen. Die Chorleiterinnen Mirjam Männer und Carolin Füller hatten der Aufführung ihre Handschrift verpasst. Präzise mit sauberer Intonation sangen die beiden Chöre verteilt auf Empore und Chorraum.

Suleila, (gesprochen von Hannah Bracknies) deren Eltern aus dem Iran kommen und hier in unserer Gesellschaft leben, weiß nichts von Weihnachten und seinem eigentlichen Sinn. Als Suleila mit ihren Spielkameraden Pascal (Lotta Kathan) und Kira (Sophia Paton) den Obdachlosen Otto (Kai Kathan) kennenlernen, ändert sich dies und er erzählt den Kindern in einfachen Worten die Weihnachtsgeschichte. So kommen römische Soldaten (Samuel Schuhmacher und Bastian Ruther) zu Wort, aber auch der Wirt, gesungen von Elena Ganser, brillierte in seiner Rolle. Ebenso bezaubernd sang Amelie Ruf ihre Rolle als Maria.

Begleitet wurden Chor und Orchester von Schülern der Musikschule Hayd; am Klavier von Luisa und Sophia Ruf, mit dem Akkordeon von Madita Kathan und Romy Assfalg, an der Violine von Clara Assfalg. Lang anhaltender Beifall nach dem Schlussbild, zudem sich beide Chöre im Chorraum vereinigten, zeugten von einer gelungenen Aufführung.