Sternsinger sammeln in Mietingen mehr als 7000 Euro

Im Aussendungsgottesdienst der Sternsinger in Mietingen wurde deutlich, wie wichtig es ist, Kinder zu stärken und zu schützen, sowohl in Indonesien als auch bei uns und weltweit. Mit diesem Wissen ausgestattet, wurden 50 Kinder und Jugendliche als Könige gekleidet von Pfarrer Sproll ausgesandt, um den Segen in die Häuser zu tragen und Spenden für die diesjährige Dreikönigsaktion zu sammeln.

Die Sternsingergruppen wurden von Eltern begleitet. Über die Mittagszeit bekamen sie ein von den Eltern gekochtes Essen. Insgesamt kam ein Spendenergebnis von 7007,37 Euro zusammen.