Sportverein Mietingen feiert 75-jähriges Bestehen

Mit einem Festabend im Sportheim eröffnete der Sportverein Mietingen seine dreitägigen Feierlichkeiten anlässlich seines 75. Jubiläums. Vorstand Kühner begrüßte die zahlreichen Ehrengäste.

Er führte weiter aus, das leider die zwei noch lebenden Gründungsmitglieder Eugen Demuth und Franz Laupheimer, ihre Teilnahme an den Vereinsfeierlichkeiten abgesagt haben.

Anschließend konnte Vorstand Kühner einen ganzen Strauß voller Glückwünsche und Spenden zum Jubiläum entgegennehmen. Annemarie Wieland überbrachte die Wünsche als Botschafterin des WLSB und vom Sportkreis Biberach, Männergesangsvereinvorsitzender Reinhold Hayd sprach für die ortsansässigen Vereine, Bezirksvorsitzender Siegfried Kühner hatte die Glückwünsche vom Fußballbezirk Riß dabei und Bürgermeister Robert Hochdorfer gratulierte im Namen des Gemeinderats und der ganzen Gemeinde.

Vorstand Kühner zeigte danach auf, das der Verein in den vergangenen 25 Jahren bei der Mitgliederzahl um über 75 Prozent gewachsen ist, auf jetzt über 1000 Mitglieder. Er führte weiter aus, das über 250 Mitglieder sich für den Verein derzeit ehrenamtlich einbringen, sei es als Trainer, Übungsleiter, im Vereinsrat, als Betreuer, oder Helfer an vielen anderen Stellen. Sie tragen dazu bei, das der Verein am laufen bleibt.

Manuel Kühner berichtete, das er 2019 nur bereit war als Vorstand zu kandidieren, wenn er zwei Stellvertreter mit klaren Aufgabenverteilungen zur Seite gestellt bekommen würde, was sich bisher auch bestens bewährt habe. Einer seiner Stellvertreter ist Bernd Radnik der zuständig ist für Veranstaltungen und das Vereinsheim und sein anderer Stellvertreter ist Daniel Aßfalg, der zuständig ist für das Sportgelände und die Baumaßnahmen.

Weitere Besonderheiten der vergangenen 25 Jahren waren, das Rainer Voltenauer in dieser Zeit zum erfolgreichsten Trainer in der Vereinsgeschichte des SVM wurde. In seinen fünf Trainerjahren habe er drei Meisterschaften eingefahren und dabei auch zwei Landesligaaufstiege mit dabei waren. 2019 habe er mit dem Pokalsieg auch das zweite Double in der Vereinsgeschichte nach 1987 geschafft.

Ein weiterer Höhepunkt im Vereinsgeschehen sei in diesem Jahr die Auszeichnung von Anton Rolser für seine 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit gewesen.

Mit den Rolsermädels Nadine und Nicole haben sich aus dem Mietinger Mädchenfußball zwei regelrechte Stars entwickelt, die dann später auf Bundesliga und auch internationalem Niveau bei großen Vereinen gespielt haben.

Den verbandsmäßig höchsten Titel des Vereins, haben 1995 die Alte Herrenfußballer mit dem Gewinn der württembergischen Meisterschaft gewonnen.

Ein starkes Rückgrat des Vereins ist die Freizeitsportabteilung mit 530 aktiven Mitgliedern. Die Urzelle dieser Freizeitsportabteilung liegt beim Frauenturnen. Als 1968 die Schulturnhalle fertig gestellt wurde, haben sich mehrere Frauen regelmäßig zum Turnen in der neuen Halle getroffen. Zehn Jahre später wurde unter der Federführung von Rektor Günther Ziegler die Freizeitsportabteilung gegründet. Heute werden in 24 verschiedenen Kursen Angebote für alle Altersklassen vom Kinder- bis zum Seniorenturnen gemacht. Besonderer Höhepunkt sind die alle zwei Jahre stattfindenden Sommerfeste, die immer unter einem besonderen Motto durchgeführt werden.

Nach dem großen Rückblick über die vergangenen 25 Jahre, gab Vorstand Kühner noch einen Ausblick über die weiteren Planungen. Wenn es finanzierbar ist, dann soll das Sportheim in den nächsten Jahren erweitert werden.

Zum Abschluss des Festabends wurden dann verdiente Mitglieder geehrt. Die höchste Anerkennung bekam aber der Verein selbst. Schiedsrichterobmann Jochen Oelmayer sprach im Namen des Bezirksverband-Riss und des Württembergischen Fußballverband den Dank und die Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und überreichte zum großen Fest eine schöne Erinnerungstafel zum 75. Jubiläum an den Vorstand Manuel Kühner.

Mit der Verbandsehrennadel in Bronze wurden von Siegfried Kühner geehrt: Steffen Steinle, Nicole Hagel, Walter Kühner, Rolf Glenzinger, Stefanie Danner, Christian Dobler, Reinhold Bösch, Bernd Rapp, Sarah Klas, Reinhold Ruf, Michael Städele, Frank Manz, Ronald Haid. Mit der WLSB Verbandsehrennadel in Bronze wurden von Annemarie Wieland geehrt: Christian Dobler und Martin Saiger; in Silber: Bernd Radnik und Nicole Hagel. Mit der Ehrennadel des STB: Dagmar Bösch und Sandra Gerster.