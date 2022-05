Sportverein Mietingen ehrt verdiente Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wir sind wieder auf dem Weg zur Normalität“, mit diesen Worten begrüßte der 1. Vorstand des Sportverein Mietingen Manuel Kühner die eingeladenen Mitglieder. „Wir können erstmals nach über zwei Jahren wieder ohne Corona-Beschränkung diese Ehrungsveranstaltung in unserem Sportheim durchführen“, fuhr er weiter fort.

Die anschließenden Ehrungen wurden vom Ehrenvorstand Rudolf Hartmann moderiert, der in seiner humorvollen Art für jeden die richtigen Worte hatte, was sein Engagement und seine Treue zum Verein ausmachte. Vorstand Kühner überreichte dann den Geehrten die Urkunde mit Ehrennadel und eine Flasche Wein.

„Ich darf heute 255 Jahre Aufgabenwahrnehmung im Verein und 1480 Jahre Treue zu unserem SVM ehren“, sagte er zu Beginn an die verdienten Funktionäre und an die langjährigen Vereinsmitglieder.

Höhepunkt der Ehrungen war die Auszeichnung für Anton Rolser, den er für seine 50-jährige Schiedsrichtertätigkeit auszeichnete und ihm zusätzlich zur Urkunde und Ehrennadel, eine goldene Pfeife überreichte. „Wie viele Spiele hast Du in dieser Zeit gepfiffen?“, fragte Hartmann den altgedienten Schiri. „1890 Spiele“. „Wie viele Rote Karten hast Du in dieser Zeit gegeben?“, „ich schätze es waren so ein Dutzend!“. „Wie viele Spiele willst Du noch pfeifen?“, „mein Ziel ist, dass ich die 2000 schaffe“. Voller Anerkennung sagte Hartmann, „bei so wenig Roten Karten, musst du die Spiele immer gut im Griff gehabt haben.“

Für 10 Jahre Funktionärsaufgaben wurden geehrt: Stefanie Danner, Christian Dobler, Alexander Braiger und Florian Jerg. Für 15 Jahre Ehrenamt wurden geehrt: Ottmar Dentler, Walter Kühner, Bernd Radnick, Martin Saiger, Nicole Schuster-Klas. Für 20 Jahre Funktionärsaufgaben wurden geehrt: Josef Häußler, Michael Klas, Maria Schoch-Widmann. Verabschiedet aus dem Vereinsrat wurden: Doris Arnold, Miriam Spleiß und Stefan Ackermann. Geehrt wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft: Berthold Berg, Walter Engelhardt, Renate Gliffe, Petra Kühner, Brigitte Lämmle, Helmut Maucher, Agnes Ruf, Hildegard Schoch, Eugen Schuhmacher, Theo Staible, Klaus Essler, Adelheid Schad. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Bernhard Glaser, Hermann Kühner, Berthold Stecher. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Hans Jerg, Otto Link, Helmut Rolser, Elmar Schuhmacher.