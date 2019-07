Sportlicher Höhenflug dauert an

„Das war’s, aber, man geht niemals so ganz.“ Mit diesen Worten endet die elfjährige Amtszeit von Rudi Hartmann, dem ersten Vorsitzenden des Sportvereins Mietingen. Bei der 73. Jahreshauptversammlung gibt er die Führung des Vereins ab – Wehmut bei ihm und den Mitgliedern. Am Ende seiner Abschiedsrede verabschiedet ihn die Versammlung minutenlang mit stehenden Ovationen.

Ein Vorbild tritt ab

Bei seinem Rückblick auf das vergangene Jahr und seine Zeit als erster Vorsitzender sagte Rudi Hartmann: „Wir haben sportlich das erfolgreichste Jahr in der Vereinsgeschichte zu verzeichnen, und wir konnten die gute Stimmung als tragende Säule im Verein in all den Jahren immer erhalten.“ Er verwies auf die höchsten Fan-Besucherzahlen bei den Spielen in der Bezirks- und Landesliga. Auch die Jugendarbeit sei mit hoher Qualität fortgeführt worden, das sei schließlich ein Markenzeichen des Vereins. Selbstkritisch und mit einem Augenzwinkern sagte er: „Ein persönliches Ziel habe ich allerdings nicht erreicht, denn gerne hätte ich mit dem Verein die Zielmarke 1000 Mitglieder erreicht. Doch leider sind wir bei 973 stehen geblieben. Bei meinem Amtsantritt hatten wir noch 780 Mitglieder.“ Seine Bilanz ist positiv: Der Freizeitsport, der ihm immer ein besonderes Anliegen gewesen sei, habe vor allem zu diesem positiven Wachstum beigetragen. Und während seiner Amtszeit seien mehr als 1,6 Millionen Euro in die Vereins-Infrastruktur investiert worden.

Zugleich bedankte sich Rudi Hartmann bei allen, die ihn in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender unterstützt hätten, insbesondere bei seinem Stellvertreter Florian Weber und der Vereinsmanagerin Charlotte Dentler. Seinem Nachfolger wünsche er eine glückliche Hand bei der Vereinsführung. Er hoffe, dieser erhalte die gleiche Unterstützung, die er selbst erfahren habe. Auch wünsche er ihm „Gelassenheit und eine dicke Haut“. Das sei notwendig, denn das Ehrenamt werde durch zunehmende bürokratische und administrative Prozesse erschwert. Dazu gehörten die Regelungen des Daten- oder auch Arbeitsschutzes. Auch überzogene Ansprüche von Mitbürgern und Vereinsmitgliedern, Beschwerden und anonyme Anzeigen machten die Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht leichter. „Wer will da noch Verantwortung übernehmen?“ Beim Schlusswort und der Laudatio der Jahreshauptversammlung sagte der bisherige zweite Vorsitzende, Florian Weber: „Rudi, du bist uns allen immer ein Vorbild gewesen“. Auch der Mietinger Bürgermeister Robert Hochdorfer lobte den langjährigen Vorsitzenden des SV Mietingen: „Mit Ihnen war die Zusammenarbeit immer bestens, mit Verstand und Augenmaß. Sie waren immer auf Ausgleich bedacht. Dies wünsche ich mir auch von der neuen Vorstandschaft des SV Mietingen.“ Der neu berufene Vorsitzende des Vereins, Manuel Kühner, ernannte Rudi Hartmann zum Ehrenmitglied des Vereins und übergab ihm als Dank für Arbeit einen Gutschein. Es war Kühners erste Amtshandlung.

Gute Finanzlage, exzellente Fußball-Bilanz

Vereinsmanagerin Charlotte Dentler zog indessen die Bilanz des vergangenen Jahres: Der Verein habe das Jahr mit einem deutlichen Plus abgeschlossen. Im sportlichen Bereich seien fast 10000 Übungsleiterstunden erbracht worden. Insgesamt lebe der Verein vom Engagement seiner 247 Ehrenamtlichen. Kassenprüfer Anton Glanz bestätigte im Anschluss der Versammlung eine ordentliche Kassenführung, die keinen Anlass zu Beanstandung gebe.

Christian Dobler, Abteilungsleiter Fußball, sprach von einem Fußballjahr 2018/19 der Superlative für den SV Mietingen. Der ersten Herrenmannschaft sei nach nur einem Jahr Bezirksliga der fulminante Wiederaufstieg in die Landesliga gelungen, und sie habe mit dem Pokalsieg das Double gewonnen. Trainer Rainer Voltenauer habe nicht nur die bislang meisten Titel für den SV Mietingen eingespielt, sondern auch auch jeden einzelnen Spieler weiterentwickelt. Beachtenswert sei auch der Verbleib der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A. Zugleich sei den Damen mit der Meisterschaft den Aufstieg in die Regionenliga gelungen.

Die zehn Jugend-Mannschaften würden derzeit von 19 Trainern betreut, berichtete Attila Popp, der verantwortlich für den Jugendfußball ist. Allerdings sei das Angebot nur möglich, weil der SV Mietingen mit anderen Vereinen kooperiere, beispielsweise mit dem SV Baustetten. Erfreulich sei, dass die D2- und E2- Jugend in ihren Kreisstaffeln Meister geworden sind.

Julia Spleiß, die Abteilungsleiterin Freizeitsport, berichtete, das Highlight im vergangenen Jahr seien der Ehrungsabend und das Sommerfest zum 40-jährigen Bestehen der Freizeitsportabteilungen gewesen. Fast alle Gruppen hätten sich bei diesem Ereignis präsentiert. Rund 489 Mitglieder verzeichnet die Abteilung in 30 verschiedenen Gruppierungen.