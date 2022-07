Sportbund zeichnet sportliche Schulen aus

Corona hat den Sportabzeichen-Schulwettbewerb 2021 des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) mächtig ausgebremst. Waren es davor jährlich zwischen 150 und 200 württembergische Schulen, die sich am Wettbewerb beteiligten, gingen im vergangenen Jahr nur 34 Meldungen mit insgesamt 2430 abgelegte Sportabzeichen ein. Dennoch zeichnete der WLSB wie bei vorherigen Wettbewerben in vier Kategorien die jeweils sechs besten Schulen aus. Die Verleihung der Urkunden und Sachpreise erfolgte am 31. Mai in Stuttgart. Dabei belegte die Grundschule Baltringen laut Mitteilung des WLSB in der Kategorie der Schulen bis 150 Schüler den 1. Platz. Die Auszeichnungen werden dabei an diejenigen Schulen vergeben, bei denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben.