Spannender Reitsport mit Oktoberfestflair

Bereits zum 31. Mal veranstaltet der Reitverein Mietingen am kommenden Wochenende, 22. und 23. September, sein Reit- und Springturnier. Diese familienfreundliche Veranstaltung findet auf dem Reitgelände an der Rottum statt. An beiden Tagen wird den Zuschauern in zahlreichen Springprüfungen packender Reitsport geboten. Die Mietinger Lokalmatadore, die bereits die gesamte Saison über ihr Können gezeigt haben, hoffen dabei auf zahlreiche Unterstützung durch heimisches Publikum.

Diese regionalübergreifende Veranstaltung wird seit vielen Jahren vom Vorsitzenden Armin Nieß erfolgreich organisiert. Er und seine vielen ehrenamtlichen Helfer möchten auch das diesjährige Turnier, und auch das einzige Zeltfest in der Gemeinde, zu einem Erlebnis für Teilnehmer und Publikum machen. Zitat eines Besuchers: „Klein, aber oho. Da kann sich manch großes Turnier eine Scheibe abschneiden. Ich komme seit sehr vielen Jahren nach Mietingen. Früher als Teilnehmer, heute als Zuschauer und Genießer des Saumagens.“

Die Mitglieder des Reitvereins Mietingen haben sich dieses Jahr mit einem neuen Reitplatz und der Erneuerung der Außenanlage am Richterturm, dem ehemaligen Pumphäusle, einen Traum erfüllt und zudem eine Investition für die Zukunft gemacht. Trotz Fremdvergabe wurden vom Reitverein 400 Stunden Eigenleistung erbracht. Nach dem Gottesdienst findet am Sonntag eine Reitplatzsegnung statt.

Ein wichtiger Bestandteil beim Reitturnier in Mietingen ist seit 31 Jahren die Förderung der Jugend. Zahlreiche Prüfungen dürfen von Jugendlichen und Turnieranfängern geritten werden. Voll auf seine Kosten kommt das Publikum beim „Jump and Run“, einer Prüfung, bei der der Reiter und ein Läufer gemeinsam einen Parcours mit allerlei kniffligen Aufgaben zu bewältigen haben. Für Kurzweil sorgt auch der Führzügelklassenwettbewerb der jüngsten Turnierteilnehmer am Sonntagnachmittag. Den sportlichen Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung bildet das „Josef-Nieß-Gedächtnisspringen“, eine Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde.

Der Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr mit einem Reiterwettbewerb für Junioren. Um 11.30 Uhr beginnt der Springsport mit einer Springpferdeprüfung der Klasse A. Es folgt um 12.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse A. Wertnoten an 4- bis 7-jährige Pferde werden bei der Springpferdeprüfung der Klasse L um 14 Uhr vergeben. Um 14.45 Uhr findet ein Springen der Klasse E statt, gefolgt von einem Springen der Klasse L um 15.30 Uhr. Ein weiteres A-Springen, bei dem nach Punkten gejagt wird, findet um 16.30 Uhr statt. Mit einer Zeitspringprüfung der Klasse L um 18 Uhr endet der erste Turniertag.

Der Sonntag steht nicht nur im Zeichen des Sports. Mit einem Gottesdienst, gutem Essen, Musik und Unterhaltung bei Oktoberfestflair ist für die Besucher einiges geboten. Auftakt ist um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt, der vom JuKi Chor aus Mietingen umrahmt wird.

Anschließend ist die erwähnte Segnung des neuen Reitplatzes. Ab 11 Uhr startet mit einer Springprüfung der Klasse A der sportliche Teil des Tages, gefolgt von einem Springreiterwettbewerb um 12.15 Uhr, einem Stilspringen der Klasse E um 12.45 Uhr und einem weiteren Springen der Klasse A um 13.30 Uhr. Spaß und Unterhaltung folgen mit der Prüfung „Jump and Run“ um 14.45 Uhr. Um 15.45 Uhr starten die allerjüngsten Teilnehmer des Turnieres beim Führzügelklassenwettbewerb.

Spannung am Nachmittag

Spannend wird es um 16.15 Uhr, wenn es dann heißt: „Josef-Nieß-Gedächtnisspringen“, einer Springprüfung der Klasse L mit Siegerrunde, bei der gute Reiter aus nah und fern an den Start gehen. Zur Ehrenrunde der Sieger und Platzierten spielt die Musikkapelle „Lyra Mietingen“ auf, die ab 17.30 Uhr mit flotter Unterhaltungsmusik für einen stimmungsvollen Ausklang im Festzelt sorgt.