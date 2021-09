Spannende Spiele unter der Sonne beim Dürnach-Cup

Am vergangenen Wochenende hat die Tennisabteilung des SV Sulmetingen zu ihrem ersten offiziellen Doppel-Leistungsklassenturnier eingeladen. Ein besseres Wochenende hätte in diesem Jahr kaum gewählt werden können, denn es warteten drei Tage purer Sonnenschein und spannende Spiele auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Teilnehmerfeld reichte von klassischen Hobbyspielern bis hin zu Tennis-Leistungssportlerinnen und -sportlern, und sogar ehemalige Bundesligaspieler waren beim Turnier vertreten. Insgesamt waren 92 Teilnehmer beziehungsweise 46 Doppelpaarungen am Start.

Kampf um den Turniersieg

Auf Baltringer Seite kämpften Matthias Schniegel/Marcel Prümmer, Rainer Maucher/Felix Henschel, Andreas Mensch/Timo Kull, Christian Magg/Richard Wallmann sowie Karl Seeler/Manfred Meyer mit um die Turniertitel. In der Nebenrunde schafften es Rainer Maucher und Felix Henschel sogar zum Turniersieg.

Am Freitag startete das Turnier um 13 Uhr mit den ersten Vorrundenspielen bis in den Abend, und schon hier ließ sich das gute Niveau der Spielerinnen und Spieler erkennen. Der Tag war nach Auskunft der Veranstalter sehr gut besucht, und der neu errichtete Zuschauerbereich kam schon am ersten Turniertag an seine Grenzen.

Spannendes Spielgeschehen

Am Samstag ging es dann in allen Wettbewerben durch die Achtel- und Viertelfinalspiele, bis dann am Sonntag die Halbfinal- und Finalspiele anstanden. In hochklassigen Spielen wurde bis zum letzten Ball gekämpft, und das Spielgeschehen war an Spannung kaum zu übertreffen.

Gemütlichkeit kommt nicht zu kurz

Auch für die Bewirtung war gesorgt. Rote, Steak, Pommes, Pizza und Flammkuchen gab es über das gesamte Wochenende; mittags wurde zusätzlich Kuchen verkauft. Am Sonntag konnte man zusätzlich noch Krustenbraten mit Spätzle und Salat bei strahlendem Sonnenschein zu sich nehmen.

Abends klang das Turnierwochenende in Baltringen gemäß dem das Motto „Gin und Wein, das lass nicht sein“, aus. So konnte man nach der sportlichen Anstrengung jeden Turniertag in gemütlicher Runde Revue passieren lassen.