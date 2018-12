„So eine Nachfrage gab es noch nie“

Bei der gemeindlichen Jahresschlusssitzung am Montag in Walpertshofen hat Bürgermeister Robert Hochdorfer das Jahr noch einmal vorbeiziehen lassen. Geladen waren Bürger der Gemeinde, Gemeinderäte und Rathausbedienstete, Vereinsvorstände, ehrenamtlich Tätige, nicht zu vergessen: die Blutspender. Die Halle war auch heuer wieder voll besetzt.

„Wir werden sicher in späteren Jahren sagen, dass 2018 eine goldene Zeit war“, fasste Hochdorfer das Jahr überaschwenglich. Den meisten Einwohnern gehe es materiell ziemlich gut, ebenso der Wirtschaft in der Region. Die Arbeitslosigkeit sei gering, der gesellschaftliche Zusammenhalt „noch gut.“

Die Mitbürger beantworteten seine Frage wie sie das Jahr empfunden hätten, vielfach mit: „normal“. Er bekomme auch zur Antwort, dass es viel Arbeit gegeben habe, und sich die Menschen wie im Hamsterrad fühlten. Um das Wohlergehen zu verdeutlichen, erzählte er vom Reisebericht eines Bekannten. Der habe bei einem Südafrikabesuch feststellen müssen, dass es in einer öffentlichen Toilette kein Wasser mehr gegeben habe, lediglich Desinfektionsmittel. Des Schultes Gedanken zum Jahresschluss: „Wir haben wirklich Glück. Wir sollten das schätzen. Und nicht übermütig werden, sondern auf dem Boden bleiben.“

Für die Gemeinde sei 2018 ein „Bau-Jahr“ gewesen, erklärte Hochdorfer. Es habe teilweise sieben Baustellen gleichzeitig gegeben. Als Beispiele nannte er : Einlaufbauwerk Tälesgraben, Sanierung Obere Gasse, Planung Feuerwehrhaus Baltringen, Gewerbegebiet Kappelenäcker, Planungswettbewerb Rathaus und Ortsmitte Mietingen.

Ausführlich ging Hochdorfer auf den Hochwasserschutz ein – eine „Toppriorität der Gemeinde“. Neues konnte er vom Hochwasserschutz an der Dürnach berichten: Der Grunderwerb für ein Rückhaltebecken bei Maselheim sei „unter Dach und Fach.“ 2020 soll mit dem Bau des Rückhaltebeckens begonnen werden. Beim Rückhaltebecken Aufhofer Bach sei die Planung in vollem Gang, das gelte auch für das Starkregenkonzept in Baltringen Ost.

Beendet ist in der Gemeinde Mietingen die „bauplatzlose“ Zeit. Hochdorfer konnte stolz die Zahl der Bauplätze aufzählen, die ab 2019 auf Häuslebauer warten: Baltringen 23, Walpertshofen 43, Mietingen 45-48. Der Wunsch nach Bauplätzen ist offensichtlich riesig: „So einen Bedarf, so eine Nachfrage, gab‘s in der Gemeinde, glaube ich, noch nie.“

Die Einwohnerzahl stagniert weitgehend. Das offenbarte ein Blick in die Statistik, den Hochdorfer vermittelte: knapp 4500 Einwohner, etwas weniger als 2017. Geradezu sprunghaft hat sich die Zahl der Geburten erhöht, von 44 auf 52 heuer.

Zum Thema Nachwuchs: „Die Kindergärten stehen hervorragend da“, sagte der Rathauschef, „das ist uns viel wert.“ Fast eine Million Euro gebe die Gemeinde dafür jährlich aus. In Walpertshofen plane man eine Erweiterung des Kindergartens. Höchst zufrieden äußerte er sich auch über die Schulen: „Beide werden hervorragend geführt.“ Die Schülerzahl in Baltringen sei schwankend, „wir müssen aber jetzt für das nächste Schuljahr neue Möbel kaufen, weil dann so viele Erstklässler da sind.“