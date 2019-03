Skiabteilung beendet erfolgreiche Saison

Bei der jüngsten Versammlung der Skiabteilung des SV Baltringen hat der Abteilungsleiter Rainer Epp auf die vergangene Wintersportsaison zurückgeblickt, in der die Skiabteilung ihr 35-jähriges Bestehen feierte. Bereits vor der Saison beschenkte sich das Lehrteam mit neuer Wintersportbekleidung.

Die Ski- und Snowboardkurse sind das jährliche „Highlight“ der Abteilung. Hier wurden dieses Jahr insgesamt 1272 Personen an vier Tagen mit jeweils sechs Bussen in die Skigebiete gefahren. Es wurden weitere sechs Tagesausfahrten sowie eine Kinder- und Jugendhütte angeboten. Sowohl die Kindertagesausfahrt als auch die Kinder- und Jugendhütte sind beim Nachwuchs der Skiabteilung sehr beliebt und waren wiederholt frühzeitig ausgebucht. Die Saisonabschlussfahrt ist am kommenden Wochenende.

Damit die Wintersportler fit in und über den Winter kommen, bietet die Skiabteilung auch eine Skigymnastik an. Übungsleiter Rainer Jäger war mit dem Besuch sehr zufrieden.

Ebenso erfreuliche Nachrichten hatte die Abteilungskassiererin Verena Schaut zu verkünden. Die große Nachfrage des Wintersportangebots schlug sich positiv auf die Finanzen der Abteilung nieder. Den Großteil der Einnahmen investierte die Skiabteilung wieder in die Ausbildung des Lehrteams und in die Nachwuchsförderung.

Ausbildung wird in Baltringen groß geschrieben. Hierbei achtet die Abteilung stets darauf, eigene Nachwuchskräfte zu fördern. So konnte auch in diesem Jahr das Nachwuchsteam um weitere vier Talente vergrößert werden. In Kürze starten die Verbandsprüfungslehrgänge; die Baltringer Abteilung schickt mehrere Ski- und Snowboardlehrer zur Trainer C-, Oberstufen- und Skischulleiterprüfung.

Vor den Wahlen verabschiedete Rainer Epp seine langjährige Stellvertreterin Carolin Reuter, die sich nach 18 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Sie habe mit ihrer unnachahmlichen Art sehr stark zum Erfolg der Skiabteilung beigetragen und viel Freizeit dafür geopfert. Rainer Epp überreichte nach seiner Laudatio im Namen der Abteilung und des gesamten Lehrteams ein Geschenk.

Neuer stellvertretender Abteilungsleiter ist Matthias Hoffmann. Er wurde ebenso wie die Kassiererin Verena Schaut und der Jugendleiter Tobias Kolip einstimmig gewählt. Die Wahlen müssen noch von der Generalversammlung des Gesamtvereins bestätigt werden.