Showtanzgruppen stellen neues Programm vor

Die Showtanzgruppen der Gymnastikabteilung des SV Baltringen haben vor Kurzem ihre eingeübten Showtänze präsentiert. Das berichtet der Verein in einem Schreiben.

In der voll besetzten Turnhalle zeigten insgesamt fünf Gruppen, mit derzeit 80 Tänzerinnen und Tänzern ein um fangreiches Programm. Mit „LaVie“ unter der Leitung von Philipp Vorhauer zeigte die Erwachsenengruppe als „Black Spiders“ dem Publikum ihren neuen Mottotanz.

Premiere mit dem allerersten Auftritt überhaupt hatten als Nächstes die „Rainbow Dancers“. Die Mädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, die von Natalie Gründler, Leonie Neuer, Sina Ruf und Lisa Ruf trainiert werden, stellten in ihrem Tanz das Aprilwetter anschaulich dar. Die „Flashlights“ zeigten in ihrem Showtanz ihre tänzerische Interpretation eines Friseurbesuchs. Leni Blersch, Lea Jehle, Emma Gantner, Vanessa Hummel und Milena Autrum leiten diese Gruppe, in der zwölf Mädchen zwischen zehn und 14 Jahren tanzen.

Die Gruppe „Top Ten“, die vor der Zwangspause bereits sehr erfolgreich an Wettkämpfen teilgenommen hat, schickten die Zuschauer mit ihrem Tanz auf eine Zeitreise in die 50er Jahre, berichtet der Verein im Schreiben weiter. Die Mädchen zwischen 13 und 17 Jahren werden wie die „Rainbow Dancers“ von Natalie Gründler, Leonie Neuer, Sina Ruf und Lisa Ruf betreut. Zum Abschluss entführten die „Choosers“, angeführt von Philipp Vorhauer, das Publikum mit ihrem humorvollen Schneewittchen-Tanz ins Märchenland.