Showtanzgruppe Choosers holt den Landessieg nach Baltringen

Die Showtanzgruppe Choosers vom SV Baltringen qualifizierte sich durch den Sieg in der Vorrunde Süd für das Landesfinale. Dieses fand in Ingelfingen statt. Früh morgens fuhr der Bus mitsamt Tänzer*innen und Requisiten Richtung Wettkampf. Insgesamt 360 Tänzer*innen mit 40 Gruppen traten in dem Wettkampf an. Angekommen in Ingelfingen startete die Veranstaltung nach kurzen Stellproben und Überprüfung der Startgenehmigung mit dem Einmarsch. Nachdem die Konkurrenz die Messlatte ordentlich hochgelegt hatte und die Nervosität bei den Tänzer*innen stieg, hieß es „Showtime für die Choosers“. Beim Auftritt konnte die Gruppe ihr Können zum Besten geben und wurde dafür ordentlich mit Applaus vom Publikum belohnt. Auch die Jury konnten sie restlos von sich überzeugen. Die viele produktiven Trainingseinheiten hatten sich gelohnt. Mit ihrer Neuinterpretation des Märchenklassikers holten Schneewittchen und die 13 Zwerge den 1. Platz in der Kategorie Dance Experience. Die Gruppe besteht schon seit 10 Jahren, aber präsentierten ihren Tanz das erste Mal bei einem überregionalen Wettkampf. Umso mehr freute sich die Showtanzgruppe, zusammen mit Verein über diesen phänomenalen Titel.