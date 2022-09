Selbstgemachtes beim Kreativ-Markt entdecken

Viele Besucher haben sich beim Kreativ-Markt in Baltringen inspirieren lassen und bummelten bei frischen Temperaturen auf dem Gelände des Kinder- und Familienzentrums. „Den Wolkenschieber haben wir leider noch nicht gefunden“, befand die Leiterin der Einrichtung Edeltraud Vorhauer in Anbetracht des Wetters.

An rund 20 Ständen boten Kreative mit persönlicher Bindung an die Region ihre selbst gefertigten Waren und Kunstwerke zum Kauf an. Vertreten war auch Katharina Wilhelm. Ehemals ging sie als Kind in Baltringen in den Kindergarten. Nach ihrem Kunststudium lebt und arbeitet sie zwischenzeitlich in Dresden. Für diese Veranstaltung hat es sie jedoch in die alte Heimat zurückverschlagen. „Ich freue mich, einen Teil meiner Arbeiten aus den Bereichen Malerei und Keramik hier präsentieren und auch verkaufen zu können!“

Am Stand von Nadine Rohrer war ein bunter Fächer aus Kinderkleidung, Kissenbezügen und Decken zu finden. „Es ist schön, hier eine Auswahl präsentieren zu können“, so Rohrer. Gerne arbeite sie auch auf Bestellung – ganz individuell mit personalisierter Bestickung der genähten Teile.

Zum Aufwärmen und zum Verweilen nutzten die Besucher das geöffnete Kindercafé rege. Warme Getränke und Kuchen verkauften sich fast von selbst. Edeltraud Vorhauer war mit dem Verlauf der Veranstaltung rundum zufrieden. „Viele Gäste haben den Weg zu uns gefunden. Das begeistert uns. Außerdem haben wir heute verschiedene Erfahrungen gesammelt und gelernt, was wir bei der Organisation unseres nächsten Kreativ-Markts anders planen können“, fasste sie zusammen.