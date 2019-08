Selbst hergestellt: Bienenhotel und Früchtetee

Das Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauverein Walpertshofen befasste sich mit dem aktuellen Thema „Rettet die Bienen“. Daran nahmen unter der Leitung von Sonja Göppel und Claudia Hoffmann 16 Kinder teil.

Um mehr zu diesem Thema zu erfahren, wurde ein Hobbyimker eingeladen, der den Kindern anhand seiner Ausstattung zeigte, wie der Honig von der Wabe ins Glas kommt und was es für verschiedene Arten von Bienen gibt.

In weiteren Stationen wurde ein Bienenquiz ausgefüllt und ein Bienenhotel in einer Dose mit Bambusstäben gebaut. Die Kinder durften ebenfalls einen Früchtetee selber mischen, der als Eistee zur Erfrischung diente. Für Abwechslung sorgte dann das Spiel „Der Natur auf der Spur“. Am Ende des Nachmittages konnte jedes Kind sein selbstgemachtes Bienenhotel und den Früchtetee mit nach Hause nehmen. Das Ferienprogramm wurde das erste Mal vom Obst- und Gartenbauverein durchgeführt.