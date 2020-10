Sehr gutes Sonnenjahr 2019: Mietinger Energiegenossen erzielen 12 600 Euro Überschuss

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Mietingen konnte 2019 ihr Wachstum weiter fortsetzen. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Dividende. Über diese Entwicklungen informierte die BEG bei ihrer Generalversammlung, die nach einem coronabedingtem Aufschub jetzt in der Gemeindehalle Walpertshofen abgehalten wurde.

Einen Jahresüberschuss von nahezu 12 600 Euro verzeichnet die Gewinn- und Verlustrechnung. Daraus ergibt sich eine Ausschüttung von 7500 Euro. Jedes Genossenschaftsmitglied erhält für seine Anteile eine Dividende in Höhe von drei Prozent. Zurückzuführen ist der Ertrag nach Angaben des Vorstandsprechers Thilo Münch auf das „sehr gute Sonnenjahr 2019“.

Investitionen in diese Photovoltaikanlagen

Die Genossenschaft hat 2019 aber auch investiert. Die PV-Anlagen wurden um eine weitere auf dem Dach der Grundschule Baltringen mit einer Leistung von 9,45 kWp sowie einer weiteren bei den Trinkwasserbrunnen mit einer Leistung von knapp 30 kWp erweitert. Ziel ist bei beiden Investitionen die Selbstversorgung mit Strom, nur der Überschuss geht ins Netz. So liegt die Autarkiequote bei der Schule bei 35 Prozent. „Das ist ein guter Wert“, zeigte sich Münch zufrieden. In den Sommermonaten liege die Selbstversorgung sogar bei 100 Prozent. Da die Erweiterung der PV-Anlage bei den Trinkwasserpumpen erst im Dezember 2019 installiert wurde, fließt der Mehrertrag noch nicht in die Bilanz des Vorjahres ein. Doch die Autarkiequote lag heuer nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden und Bürgermeisters Robert Hochdorfer bei 82 Prozent. Ziel ist, übers Jahr bei den Pumpen eine Autarkiequote von 50 Prozent. Von der Sonne als Energielieferanten profitieren sowohl der Zweckverband Rottumgruppe wie auch die Mietinger BEG.

Einen Ertrag von über 400 Euro hat die Zusammenarbeit mit den Bürgerwerken in die Kasse gespült. Die Bürgerwerke sind ein Zusammenschluss von rund 100 Energiegenossenschaften im Land. Mietingen ist im Besitz eines Anteils von 2000 Euro und stellte ein Darlehen von 5000 Euro zur Verfügung. Die Mietinger BEG vermittelt den Bezug von Ökostrom wie auch Ökogas von den Bürgerwerken. 60 Kunden für Strom von den Bürgerwerken konnten bisher gewonnen werden.

Von einem Kassenstand über 40 000 Euro berichtete Vorstandsmitglied Ulrike Hagel. Diesen Betrag in neue Projekte zu investieren und weiter zu wachsen, ist erklärtes Anliegen des Vorstands. Der Schwerpunkt der BEG liegt nach wie vor bei der Stromerzeugung durch PV-Anlagen. Verwirklicht wurde heuer eine Anlage auf dem neuen Gebäude der Feuerwehr Baltringen. Als nächstes Projekt steht die Realisierung einer 10 kWp-Anlage auf dem Dach des Bauhofs an. Fest eingeplant sei, so Vorstandssprecher Münch, eine PV-Anlage beim neuen Rathaus in Mietingen. „Wir suchen immer weiter neue Projekte“, unterstrich Münch.

Die Aufsichtsratsmitglieder wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch beim Vorstand gibt es keine personellen Veränderungen. Frank Jerg übernimmt in der Genossenschaft das Marketing. Hans Deeng nahm die Entlastung vor. Er regte an, dem Vorstand als Entgelt eine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Ämter ehrenamtlich aus.