Schwung und Gemütlichkeit im Biergarten

Mietingen - Kühle Getränke, leckere Speisen aus der Vereinsküche und beste musikalische Unterhaltung gibt es am kommenden Wochenende wieder beim Musikverein Mietingen. Am 29. und 30. Juni lädt die „Lyra“ in den Festgarten bei der Mehrzweckhalle nach Mietingen zum traditionellen Gartenfest.

Am Samstag öffnet der Festgarten ab 18.30Uhr und die gastgebenden Musikerinnen und Musiker werden selbst ab 19 Uhr für die musikalische Unterhaltung sorgen. Dass die Kapelle unter der Leitung von Corinna Grismar ein vielfältiges Repertoire auszuweisen hat, werden sie mit Titeln aus den Bereichen Pop, Rock und traditioneller Blasmusik zeigen. Spannend wird es im Verlauf des Abends auch beim zweiten Mietinger Bierkisten-Quer-Stapeln. Im vergangenen Jahr zeigten die Teilnehmer ihr Können in diesem Wettbewerb und es wird sich zeigen ob auch in diesem Jahr wieder Teilnehmer zehn Kisten quer gestapelt kriegen. Auf alle Teilnehmer des Wettbewerbs warten natürlich tolle Preise. Nach der Unterhaltung durch die Musikanten lädt das gemütliche Barzelt ein, den Abend dort noch ausklingen zu lassen.

Mit einem Festgottesdienst wird um 10 Uhr der zweite Gartenfesttag starten. Der Musikverein Dellmensingen wird musikalisch den anschließenden Frühschoppen mit Mittagstisch umrahmen.

Die Nachwuchsmusiker des Vororchester „Bläseralarm“ sowie die Gemeinschafts-Jugendkapelle Mietingen-Schönebürg werden am Familiennachmittag für Unterhaltung sorgen.

Das ganze Wochenende steht für Kinder eine Hüpfburg bereit und am Sonntag werden auch betreute Kinderspiele angeboten. Kaffee und Kuchen werden außerdem während des Nachmittags angeboten und zum Verweilen im Festgarten einladen. Wenn das Gartenfest ab 17.30 Uhr seinen Ausklang nimmt, wird der Musikverein aus Mettenberg die Gäste unterhalten. Die Vereinsküche bietet bis 19.30 Uhr eine reichhaltige Speisekarte an. Sollte das Wetter am Wochenende nicht mitspielen wird die Veranstaltung in die Mehrzweckhalle verlegt.