Schulplaner kommt bei Schülern und Lehrern gut an

Den Überblick über all die großen und kleinen Aufgaben und die vielen Termine des Schulalltags zu behalten, ist nicht immer einfach. Deshalb hat die Grund- und Werkrealschule Mietingen-Schwendi im Schuljahr 2020/21 erstmals einen Schulplaner ein geführt. Für jede der beiden Schulart wurde eine Edition erstellt, so dass es eine Ausgabe Grundschule und eine Ausgabe Werkrealschule gibt.

„Bereits nach wenigen Wochen erhielten wir von Schülern, Eltern und Lehrern ein sehr positives Feedback“, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. „Wir finden ihn praktisch“, sei aus einer Werkrealschulklasse zu vernehmen gewesen, und, dass es gut sei, dass alles in einem ist. Auch die Titelbilder, die von Schülern entworfen wurden, kamen bei allen Beteiligten sehr gut an, wie die Schule mitteilt. „Unsere Klassen haben sich schnell mit dem Schulplaner zurechtgefunden und stöbern auch regelmäßig durch die vielen Wissensseiten. Sie wissen inzwischen die Vorzüge des Schulplaners zu nutzen.“

Aus diesem Grunde wurde der Schulplaner nun als festes Arbeits- und Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus etabliert. Er soll den Schülern helfen, den Schulalltag zu strukturieren und sich selbst zu organisieren. „Nach Meinung unserer Schüler und Lehrer vereinfacht der Schulplaner die alltägliche Arbeit, da er eine wöchentliche Hausaufgabenübersicht, Kontaktdaten, wichtige Informationen wie das Leitbild, allgemeine Regeln wie die Handyregelung und die Schulordnung, eine Terminübersicht mit Ferienplan sowie persönliche Seiten enthält“, teilt die Schule mit. So arbeiten auch die Lehrer mit diesem Schulplaner ihrer Schüler, der als Zusatz aber noch eine Lehrernotenübersicht enthält.

Die Einführung des Schulplaners im Schuljahr 20/21 wurde vom Schulförderverein finanziell großzügig unterstützt. Ein solches Sponsoring war jedoch auf Dauer nicht möglich. Um den Eigenanteil der Eltern möglichst niedrig halten zu können, wurden für die neuen Planer – wieder in zwei Ausgaben – Sponsoren gewonnen: Elektro Braun, Mietingen, Zaunbau Führle, Walpertshofen, Kreissparkasse Biberach, Matthäus Schmid Bauunternehmen, Baltringen, Steinmetzbetrieb Städele, Mietingen, Südpack Verpackungen, Ochsenhausen, Volksbank Laupheim-Illertal und Wolfmaier Haustechnik, Baustetten.