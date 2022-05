Schon wieder Diebe in Kleingärten

Wie die Polizei berichtet waren in der vergangenen Woche Einbrecher in einer Kleingartenanlage unterwegs. Die Anlage befindet sich zwischen Baltringen und Schemmerberg. Dort wurde nach Mitteilung der Polizei ein unverschlossener Container geöffnet und ein Werkzeug entwendet. Anschließend brachen die Täter dieTür zu einem Bauwagen auf. Mit Getränken als Beute flüchten sie. Beamte des Polizeireviers Laupheim haben Spuren gesichert. Darauf, dass man auch in Schrebergärten vor Einbruch und Diebstahl nicht sicher sein und sich schützen kann, weist nun aus aktuellem Anlass jetzt die Polizei hin. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen, heißt es in einer Medienmitteilung. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731 / 188 14 44 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind, so die Polizei.