Sarah Klas vom DFB geehrt

Jedes Jahr werden vom Deutschen Fußballbund (DFB) junge Fußballhelden und Fußballheldinnen in der Aktion „Junges Ehrenamt“ im Verein ausgezeichnet und dementsprechend gefördert. In 2022 kam diese Ehrung auch der Fußballerin im Bezirk Riß, Sarah Klas vom SV Mietingen zuteil. Sarah Klas, eine junge Fußballspielerin bei den Mietinger Damen trainiert eine Jugendmannschaft des SVM, ist stellvertretende Jugendleiterin und auch in anderen Aufgaben beim SVM tätig.

Ende September ging es für die ausgezeichneten Sportler zu einer Bildungsreise mit „KOMM MIT“ dem Kooperationspartner des DFB nach Santa Susanna an die Costa de Barcelona-Maresme.

Den jungen Sportlerinnen und Sportlern wurde eine Woche lang von hochqualifizierten Referenten des DFB die Theorie und Praxis rund um den Kinder- und Jugendfußball, sowie kognitives Training vermittelt. Gastredner waren unter anderem Ariane Hingst (ehemalige DFB-Nationalspielerin, jetzt Co-Trainerin der DFB U18/U19) oder Robert Schröder (Bundesligaschiedsrichter). Es fanden Workshops sowohl auf dem Sportplatz als auch in dem Seminarräumen statt. Ein Tag der Bildungsreise gehörte dem Thema Futsal und wurde hauptsächlich in einer speziellen Futsal-Halle behandelt. Zum abwechslungsreichen Programm der fünf Tage in Spanien gehörte ein Ausflug nach Barcelona mit Besuch des Stadions „Camp Nou“. Am Abschlusstag wurde nochmal auf die vergangenen Tage zurückgeblickt und nach dem traditionell katalanischem Abschlussessen die Reise gen Heimat angetreten.