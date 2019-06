Sanierung der Kreisstraße hat begonnen

Fahrzeuglenker müssen derzeit am Ortseingang von Baltringen einiges an Ungemach auf sich nehmen. Dies trifft auch auf Anwohner der Ausweichstrecken zu. Die Sanierung der Kreisstraße Richtung Laupheim wurde in Angriff genommen. Es gilt, die marode Wasserleitung auszutauschen und einen Ringschluss der Leitung in der Schulstraße herzustellen. Gleichzeitig wird die Erschließung des Bauplatzes für das neue Feuerwehrhaus vorgenommen und der Kreisel so ertüchtigt, dass auch große Lastkraftwagen diesen problemlos vom und zum Firmengelände Schmid passieren können.

Zu einer Verzögerung der Arbeiten war es nach Angaben von Bauleiter Tim Müller gekommen, da die Gräben für die Wasserleitung zum einen für eine ursprünglich nicht vorgesehene Gasleitung und anschließend für ein Telekom-Kabel jeweils erneut geöffnet werden mussten. Bis Mitte Juli sollen die Maßnahmen am Ortsausgang soweit abgeschlossen sein, dass der Bereich rund um den Kreisel für den Verkehr freigegeben werden kann.

Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Erneuerung der Kanalschächte im Kreuzungsbereich Tal-, Haupt-und Schemmerberger Straße. Diese Arbeiten starten dann Mitte Juli.