Rottumhockete des HHV Mietingen

Traditionell nach der Fronleichnamsprozession fand in Mietingen an der Mehrzweckhalle wieder die Rottumhockete statt. Bei strahlendem Sonnenschein strömten die Besucher von nah und fern in den eigens dafür errichteten Biergarten am Ufer der Rottum, um sich mit den vom Verein überwiegend selbst zubereiteten Speisen zu stärken. Die angenehmen Temperaturen waren sicher auch ein Grund für die vielen Radfahrer unter den Gästen. Für die passende Unterhaltung sorgten die Senioren des Akkordeon Orchesters Biberach. Zum Ausklang gab es noch Kaffee und Kuchen, auch zum mit nach Hause nehmen.