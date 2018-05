Rolser verlängert vorzeitig

Nicole Rolser aus Mietingen hat beim Frauenfußball-Bundesligisten FC Bayern München ihren bis 2019 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2020 verlängert. Die 26-jährige Stürmerin, die seit 2015 beim FC Bayern spielt, hat sich in den vergangenen Monaten zur unumstrittenen Stammspielerin beim FCB entwickelt. „Ich fühle mich in der Mannschaft und in München sehr wohl. Mit dem FC Bayern Campus haben wir Top-Bedingungen und ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein“, wird Rolser auf der Homepage des FC Bayern zitiert. Mit den FCB-Frauen hat sie noch einige Ziele. „Wir haben auf allen Positionen eine hohe Qualität im Team. Ich bin sicher, dass wir mit dieser Mannschaft noch sehr viel erreichen und in den nächsten Jahren noch mehr Titel holen können“, so Rolser weiter, die mit den Münchnerinnen bereits eine deutsche Meisterschaft feiern konnte. Bei den Frauen des FC Bayern sind alle von der Torschützin überzeugt, die 2018 bereits zehn Pflichtspieltore erzielte. „Nicole hat sich enorm entwickelt, seit sie bei uns ist. Besonders in den letzten Monaten hat sie ihre Leistung durch Zielstrebigkeit und Abschlussstärke vor dem Tor nochmal deutlich gesteigert“, wird Abteilungsleiterin Karin Danner auf der FCB-Homepage zitiert. Vor ihrer Zeit beim FCB hatte Rolser von 2012 bis 2015 beim englischen Erstligisten Liverpool LFC Auslandserfahrung gesammelt.