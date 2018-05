Rolser auf Abruf für Nationalelf nominiert

Nicole Rolser aus Mietingen ist von Bundestrainer Horst Hrubesch auf Abruf für das Fußball-Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Hamilton gegen Gastgeber Kanada am 10. Juni (ab 20 Uhr MESZ, live auf Eurosport) berufen worden. Für die Stürmerin des FC Bayern München ist es das erste Mal überhaupt. Für alle Nachwuchsmannschaften des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) hatte sie in der Vergangenheit gepielt.

„Ich habe mich unheimlich gefreut, als ich E-Mail von Teammanagerin Maike Seuren bekommen habe. Ich habe zwar in den letzten Wochen immer von Beginn an gespielt, aber damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Nicole Rolser. „Vielleicht ist das auch eine kleine Wertschätzung, weil es so gut lief für mich in letzter Zeit.“ Wie groß die Hoffnung ist, noch ins 20-köpfige Aufgebot für das Länderspiel zu rutschen? „Theoretisch steht der Kader jetzt schon fest. Es müsste sich schon eine Stürmerin verletzen oder aus anderen Gründen absagen, das ich mit dabei bin. Das sich jemand verletzt wünsche ich aber natürlich niemandem“, so die 26-Jährige. „Wenn es diesmal nicht klappen sollte, dann werde ich dranbleiben und möchte an die derzeitigen Leistungen anknüpfen, um wieder eingeladen zu werden.“ Die Nominierung bedeute zumindest, dass man sie auf dem Schirm habe.

Sollte es mit dem Sprung ins Aufgebot noch klappen, Nicole Rolser hätte am 10. Juni jedenfalls derzeit nichts vor: „Meinen Sommerurlaub habe ich für später geplant.“