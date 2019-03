Richter verhandeln die Mietinger Biber-Klage vor Ort

Darf Mietingens Quinz-Biberfamilie an ihrem angestammten Platz bleiben oder kann sie abgeschoben werden? Das entscheidet aller Voraussicht nach das Verwaltungsgericht Sigmaringen am Dienstag, 2. April. Die Richter reisen eigens an und verhandeln ab 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeinderats. Die Verhandlung ist öffentlich.

Der Quinz-Biber hat den Unmut vieler Mietinger im Jahr 2016 auf sich gezogen. Damals kamen nie dagewesene Wassermassen vom Himmel („Jahrtausendhochwasser“). Diese füllten auch den vom Biber geschaffenen Staudamm. Ein richtiges Badeparadies hatte sich das fleißige Tier auf dem Terrain von Constantin Freiherr von Ulm-Erbach geschaffen. Doch am 29. Mai 2016 nahm das Verhängnis seinen Lauf. Das harmlose Quinzbächlein dehnte sich von einem auf 30 Meter Breite aus. Des Bibers Damm hielt den Wassermassen nicht stand und barst. 10 000 bis 15 000 Kubikmeter ergossen sich zusammen mit dem übrigen Niederschlagswasser einer vier Quadratkilometer großen Fläche in Richtung des Ortsteils Aufhofen. Häuser wurden überschwemmt, Keller standen unter Wasser. Immenser Schaden ist entstanden.

In Mietingen hatte man jetzt genug von diesem Pelztier. „Der Kerle muss weg“, war im Gemeinderat zu vernehmen. Erneut wurde im Sommer 2016 ein Antrag auf Aussiedlung der Biberfamilie beim Regierungspräsidium Tübingen gestellt. Nach drei Monaten flatterte ein ablehnender Bescheid ins Rathaus. Meister Bocket hatte mittlerweile weiter oberhalb des Bachlaufs erneut einen Damm gebaut, freilich wesentlich bescheidener als das zerstörte Bauwerk.

Gegen den Bescheid des RP erhob die Gemeinde Mietingen Klage beim Verwaltungsgericht Sigmaringen. Die Lösungsvorschläge des RP wurden als unzureichend empfunden.

Jetzt erhofft man sich vom Gericht Unterstützung im Streit um die Biberansiedlung. Möglicherweise begeben sich die Richter persönlich vor Ort, um sich ein Bild von den Biberbauwerken zu machen. Die Fläche ist zwischenzeitlich im Besitz der Gemeinde Mietingen. Sie plant jetzt selber an der Stelle des ersten Biberdamms einen Wall. Er soll bei einem erneuten Jahrhunderthochwasser die Fluten zurückhalten. Nur halt zuverlässiger, als es der Biber hinbekommen hat.