Reitverein bestätigt Vorstandsmitglieder bei der Hauptversammlung

Der Reitverein Mietingen hat am Dienstag, 7. Juli, seine Jahreshauptversammlung abgehalten. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde in die Reithalle geladen; eine vorige Anmeldung war nötig, um die Hygieneregeln einzuhalten. Da die Zahl der Anwesenden die Möglichkeit bot, die Versammlung im Reiterstüble durchzuführen, wurde diese dorthin verlegt und unter Einhaltung der Bedingungen nach dem Infektionsschutzgesetz abgehalten.

Der Vereins-Vorsitzende Armin Nieß begrüßte die Anwesenden und stellte die ordnungsgemäße Einberufung und die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest. Der Jahresbericht wurde von Schriftführerin Anke Nieß vorgetragen. Sie ließ das Jahr 2019 Revue passieren und erzählte von den Veranstaltungen und Aktivitäten des Vereins. Auch berichtete sie von den zahlreichen Siegen und Platzierungen der Mietinger Reiterinnen und Reiter.

Zwei Mietingerinnen auf dem Treppchen

Sehr erfreulich für den Verein war, dass bei den Kreismeisterschaften des Pferdesportkreises Biberach zwei Mietinger Reiterinnen auf dem Treppchen standen und so den Reitverein Mietingen ins Rampenlicht brachten. Amelie Nieß ritt mit „Coco Chanel“ auf Gold in der Leistungsklasse 5+6, Altersklasse U18 im Springen der Klasse A. Janina Mayer wurde mit „Stilano“ mit Silber belohnt. Sie ritt in der Dressur Klasse A, Leistungsklasse 5+6 in der Altersklasse U18.

Der Kassenbericht wurde von Kassiererin Daniela Braun vorgetragen. Durch den Bau eines Reitplatzes mit Beregnungsanlage wurde am Jahresende ein Minus in der Kasse festgestellt. Claudia Hoffmann berichtete von der Jugendarbeit im Verein und den zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr.

Lob für Arbeit des Vereins

Die Entlastung des Vorstandes wurde von Paul Glaser, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Mietingen, vorgenommen. Er bedankte sich beim Vorsitzenden und der Vorstandschaft für die geleistete Arbeit im vergangenen Vereinsjahr. Besonderes Lob gab es für die Erstellung des Reitplatzes mit sehr vielen Eigenleistungsstunden und beim Mitwirken des Schülerferienprogrammes der Gemeinde. Auch gratulierte er den Platzierten und dankte für die Repräsentation der Gemeinde nach außen. Dem von Glaser gestellten Antrag auf Entlastung aller Amtsinhaber wurde von der Versammlung einmütig zugestimmt.

Bei Tagesordnungspunkt 7, Wahlen, wurden alle vorgeschlagenen Amtsinhaber für weitere zwei Jahre einstimmig wiedergewählt. Hubert Hayd bleibt 2. Vorsitzender. Ebenfalls wurden Schriftführerin Anke Nieß, Jugendwart Claudia Hoffmann, Jens Reinke, Beisitzer Ressort Versicherung und Turnier-Parcours, und die beiden Kassenprüfer Mathilde Nieß und Jessica Rommel für zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Corona-Nutzungsplan steht

Armin Nieß bot einen Rückblick auf die vergangenen Monate und bedankte sich bei Daniela Braun, die einen Corona-Nutzungsplan unter Berücksichtigung der Einhaltung der Covid-19-Regeln erstellt hatte, und bei der Gemeinde, die diesen Plan, die Umsetzung und die Benutzung des Reitplatzes in dieser Zeit, zum Wohl des Pferdes genehmigt und geduldet hat.

Bei einem Überblick über die Veranstaltungen für dieses Jahr bedauerte Armin Nieß, dass sowohl ein Jugendreiternachmittag, die Maiandacht an Steiners Käppele, der Blutritt in Weingarten sowie der Wendelinusritt in Gutenzell durch die gegenwärtige Situation nicht stattfanden beziehungsweise stattfinden können.

Armin Nieß gab wiederum Regeln vor, die rund um Reitplatz, Reithalle und die Wege dorthin eingehalten werden müssen. Für das Jahr 2020 sind, wenn durch die Covid-19-Situation möglich, ein eintägiges Late-Entry-Springturnier im August und das Reit- und Springturnier am vierten Septemberwochenende, 26. und 27. September, geplant.