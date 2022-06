Reh stirbt bei Autounfall

Ein Reh verendete am Donnerstag wegen einem Unfall bei Mietingen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 1 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit seinem VW auf der Kreisstraße von Bußmannshausen Richtung Walpertshofen. Etwa auf halber Strecke sprangen zwei Rehe von rechts auf die Fahrbahn. Der 59-Jährige bremste zwar, stieß aber trotzdem mit einem der beiden Rehe zusammen. Das Reh verendete an der Unfallstelle. Das zweite Reh sprang weiter. Den Schaden am VW schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.