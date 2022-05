Pure Spielfreude beim HHV Mietingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause konnte der HHV Mietingen am Sonntag, den 22. Mai endlich wieder einen Liveauftritt gestalten. In der festlich geschmückten St. Laurentius Kirche in Mietingen eröffneten die Starter Kids unter Christine Moll fulminant mit „New Friends“, gefolgt vom Duo Romy und Clara Aßfalg sowie einem Soloauftritt Madita Kathans; alle drei Gewinnerinnen des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Ein weiteres Highlight folgte mit einem gemeinsamen Auftritt aller Spielerinnen und Spieler des HHV beim „König der Löwen“. Den zweiten Teil gestaltete dann das Orchester des HHV mit einem Reigen bekannter Melodien.